張淑娟告周玉蔻、蔡玉真亂爆滾床案 名嘴發聲切割

「晶華滾床案」女主角張淑娟，與張淑娟的辯護律師吳漢成。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕電視名嘴、資深媒體人周玉蔻、蔡玉真4年前在節目直指前中國小姐張淑娟是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴當年「晶華滾床案」女主角，張淑娟憤而提告加重誹謗，一審台北地院判2人各1年6月徒刑。

案經上訴，高等法院19日開庭結束後，張淑娟受訪表示：「高院應該要讓我把衣服穿回去，我4年都沒有穿衣服。」認為高院應該聽到被害人，4年來是過什麼樣的生活。

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2022年9月台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真被控分別在民視節目、個人臉書揭露前中國小姐張淑娟的姓名、婚姻、職業、照片等個資，指稱張淑娟曾與蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密「是滾床單女主角」。一審台北地院將周、蔡依個資法、加重誹謗罪各判1年6月徒刑。

電視名嘴王瑞德昨晚透過臉書發出正式聲明：「本人在章孝嚴（蔣孝嚴舊名）事件中，從未看過和張小姐（指張淑娟）有關錄影帶，本人完全不認識張小姐。在任何節目上或私底下，也沒有跟任何人講過，我看到的錄影帶內容和人物。」

王瑞德表示，很多人要問，但他不說，因為這是他的採訪內容，「本人當年採訪此一新聞時，唯一看到的錄影帶內容，是和另一位小姐有關，而且錄影帶內容也與滾床單事件無關；有人來問過，但是我的說法完全沒有改變過。」認為不必傳他作證，「自己為自己行為負責，完全與我無關。」

2022年9月台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真被控分別在民視節目、個人臉書揭露前中國小姐張淑娟的姓名、婚姻、職業、照片等個資，指稱張淑娟曾與蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密「是滾床單女主角」。一審台北地院將周、蔡依個資法、加重誹謗罪各判1年6月徒刑。

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