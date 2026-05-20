ONE OK ROCK電影飆破2000萬！歌迷高喊「走不出大巨蛋！」

ONE OK ROCK主唱Taka 在演唱會中火力全開飆唱，震撼演出透過大銀幕再度引爆歌迷熱情。（秀泰娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕日本搖滾天團ONE OK ROCK演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》在台持續熱映，票房正式突破2000萬台幣，不僅穩坐日本演唱會電影在台票房冠軍，也再度刷新近年相關作品的上映紀錄。

成軍20年的ONE OK ROCK今年推出全新專輯《DETOX》，並展開橫跨歐美與亞洲的世界巡迴演唱會，歷時超過一年，最終於16日在雅加達畫下句點，為這趟全球巡演寫下熱血終章。

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ONE OK ROCK 三週前才剛唱進臺北大巨蛋，如今演唱會電影熱潮持續延燒。（秀泰娛樂提供）

而三週前才剛站上臺北大巨蛋開唱的ONE OK ROCK，演唱會餘韻至今仍在台灣持續延燒，《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》上映後，憑藉大銀幕震撼音效，以及SCREENX、4DX等沉浸式版本，成功吸引大批歌迷二刷、三刷朝聖，票房也一路飆升突破2000萬，再度證明ONE OK ROCK在台灣驚人的號召力。

片商推出的「後夜祭」SCREENX限定場，更成為粉絲間熱烈討論的話題。不少深陷「演唱會戒斷症候群」的歌迷，固定每週進戲院報到，隨著音樂節奏盡情甩頭、大合唱，現場氣氛宛如真正演唱會，影廳內不時爆出歡呼與掌聲，還有觀眾笑稱：「根本還沒走出大巨蛋！」

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》以SCREENX、4DX等版本打造宛如置身現場的沉浸式體驗。（秀泰娛樂提供）

電影完整收錄ONE OK ROCK在日本橫濱日產體育場的超大型演唱會實況，當時吸引7萬名觀眾到場朝聖。演出結合巨型舞台、煙火、燈光與高規格音響設計，被許多歌迷視為「此生必看」的夢幻現場。透過電影版本的大銀幕與環繞音效，不只重現現場熱血氛圍，更進一步放大情緒感染力，從主唱 Taka 爆發力十足的歌聲，到全場萬人大合唱的瞬間，都讓觀眾彷彿再次回到演唱會第一排。尤其當Taka在台上高喊：「我想讓音樂直擊每一個來到這裡的人，讓靈魂獲得最純粹的快樂。」更讓不少粉絲感動落淚。

ONE OK ROCK在台灣的高人氣，也反映在音樂排行榜成績上。根據日本Billboard公布的「Japan Songs（Taiwan）」排行榜，台灣前10名歌曲全數由ONE OK ROCK包辦，無論是經典代表作，還是《DETOX》中的新歌，都持續在歌迷間掀起高度討論與循環播放熱潮。業界也分析，ONE OK ROCK早已突破單純樂團粉絲圈層，逐漸成為跨世代的現象級音樂品牌。

為回饋觀眾支持，片商也宣布推出第五週限定特典。凡於5月22日至5月28日期間購買任一版本電影票，即可兌換ONE OK ROCK隨機小卡乙張，數量有限、送完為止。小卡除了收錄電影主視覺外，也包含四位成員個人特寫照，兼具收藏與紀念價值，勢必再掀粉絲搶票與討論熱潮！

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