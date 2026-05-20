爵士傳奇賀比漢考克驚喜客串！《盜音天才》打造「聲音犯罪」沉浸體驗

《盜音天才》導演丹尼爾羅赫（右）讓影帝達斯汀霍夫曼親自接受鋼琴調音訓練。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡最佳紀錄片得主丹尼爾羅赫執導，傳奇影帝達斯汀霍夫曼與英國新生代男星李奧伍道爾主演的犯罪新片《盜音天才》，以「聲音」為核心敘事概念，打造少見以聽覺主導的沉浸式犯罪電影體驗，爵士傳奇賀比漢考克驚喜現身，成為話題亮點之一。

故事描述李奧伍道爾飾演的鋼琴調音師，擁有極度敏銳的聽覺天賦，能從細微聲響中辨識結構與規律，甚至意外發現自己可藉此破解保險箱密碼。這項能力讓他捲入充滿誘惑與危險的犯罪計畫，也一步步走向失控邊緣，觀眾將隨著他的感官崩解，進入一場高度壓迫的聽覺風暴。

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導演丹尼爾羅赫表示，他希望打造一部「真正用聲音說故事的電影」，並邀請憑《夢想集中營》獲奧斯卡最佳音效設計的強尼伯恩操刀聲音設計，建構極具層次的聲音世界。

強尼伯恩透露，本片透過爵士、古典音樂、環境噪音與機械運轉聲交錯堆疊，形成強烈的感官混音效果，讓觀眾進入主角因聽覺過度敏感而逐漸崩潰的狀態，在清晰旋律與扭曲噪音之間快速切換，營造不安且極具沉浸感的觀影體驗。

除了聲音設計，《盜音天才》在音樂配置上同樣講究，電影全片由英國電影配樂大師馬利斯迪維萊斯與作曲家威爾碧斯聯手操刀，融合爵士、古典與電子聲響，並選用妮娜西蒙、奧斯卡彼得森等經典樂曲，堆疊出多層次聽覺結構。

爵士傳奇大師賀比漢考克 驚喜客串《盜音天才》注入爵士靈魂。（CATCHPLAY提供）

為向爵士文化致敬，導演更邀請爵士傳奇賀比漢考克驚喜客串演出，為電影注入正統爵士靈魂。他也透過社群分享參與心情，表示「很高興能讓自己久未使用的演技重新活動一下」。

導演也要求極高的聲音真實性，讓李奧伍道爾與達斯汀霍夫曼親自接受鋼琴調音訓練，並邀請真實鋼琴調音師進駐片場，確保每一次調音與敲擊都符合現實邏輯。《盜音天才》將於6月5日在台上映。

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