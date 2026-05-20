青梅竹馬黑化！楊紫遭算計 大婚變騙婚怒嗆：我不嫁了

楊紫在《家業》飾演的李禎重情重義。（愛奇藝國際版提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊紫、韓東君領銜主演的古裝劇《家業》，最新進度中，楊紫所飾演的落魄貴女「李禎」，原本要與同為製墨家族出身的青梅竹馬「田本昌」（王梓豪 飾）成親，沒想到卻遇上騙婚局，讓李禎當街退婚，怒嗆「並非他田家不娶，而是我李禎不嫁」超解氣名場面迅速引爆關注。《家業》於愛奇藝國際版熱播中。

劇中，李禎的未婚夫田本昌因家族生意翻車，面臨破產危機，在各方壓力下黑化，不惜算計李禎，試圖偷取李家祖傳墨方，面對情人的背叛，李禎處事果決不拖沓，也讓楊紫在直播中坦言相當崇拜，「如果是我面對這種狀況，可能會先愣住，再去查清楚發生什麼事，但李禎非常理智，在短短幾十秒內就做出人生重大決定。」後續李禎和田本昌拿回定情信物「生辰墨」時，楊紫更幽默補充角色心境：「媽呀太開心了，認清渣男，天下男人這麼多，沒關係的！」

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王梓豪在《家業》從青梅竹馬黑化成鳳凰男。（愛奇藝國際版提供）

戲裡角色幾乎是有仇必報、絕不忍氣吞聲，楊紫也笑稱「我（李禎）應該是從頭不爽到最後吧。」她解釋，只要有人觸及到家人的底線，李禎就會像刺蝟一樣豎起全身的刺強力反彈。不過戲裡劍拔弩張的衝突場面，在幕後花絮中，卻全變成了演員們私下笑料不斷的逗趣互動，反差感十足。

楊紫（右二）在《家業》中大婚當天認清渣男，心疼爺爺被逼釘齒銘誓。（愛奇藝國際版提供）

像是李家舉辦祭祀大典時，已被除族的爺爺竟跑回參加，被族人動手羞辱，楊紫出面維護，卻被反嗆「你們老老實實地在家待著，他就打你家去了嗎？」靈魂拷問讓楊紫瞬間語塞，軟萌回應「是」「對不起」「今天我便不與你們糾纏啊」從打群架變成打退堂鼓，歡笑不斷。

楊紫也分享拍戲趣事，韓東君某次現身拍攝現場，當起楊紫的專屬攝影師替她拍攝美照，沒想到卻因為穿著休閒、低調，被現場工作人員誤認為路過遊客，請他放下手機別再拍了，韓東君見狀連忙對工作人員比了一個讚之後趕緊撤退，搞笑畫面讓楊紫記憶猶新，也成為拍攝日常的美好插曲。《家業》於愛奇藝國際版熱播中。

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