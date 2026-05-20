《豆腐媽媽》女星領便當！「玉石俱焚」震撼下線 吳皓昇自責：兇手竟是我

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳皓昇在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演大反派「王正豪」，竟在一場情緒失控的衝突中，誤殺潘奕如飾演的「淑芳」，讓觀眾看得心碎不已。這段「玉石俱焚」的悲劇情節播出前便引發劇迷熱烈討論，兩位也分享拍攝背後的沉重心情與角色轉折。

吳皓昇（左）在《豆腐媽媽》中情緒失控，誤殺潘奕如。（民視提供）

吳皓昇坦言看到劇本時心情非常複雜，「其實是又興奮、又難過、也很訝異。」他表示興奮的是「淑芳」這個角色沉寂了一段時間後，終於又回到劇情核心；但另一方面，他也對劇情走向感到震驚，「沒想到最後竟然會走向玉石俱焚，而且還是王正豪誤殺淑芳！」

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吳皓昇苦笑表示，原本以為王正豪的目標應該是對付萬家人，沒想到最後反而是把王家人一個個推向悲劇，「當初明明還是我鼓勵大家，王家每個人都要活到殺青，沒想到最後的兇手竟然都是我！」一席話讓現場工作人員哭笑不得。

吳皓昇（左）坦言看到劇本時又興奮又難過，中為潘奕如、右為陳仙梅。（民視提供）

而談到潘奕如在這場重頭戲中的表現，吳皓昇更是大讚不已。他透露淑芳在短短十幾分鐘的戲裡，情緒從瘋癲、清醒到徹底崩潰，層次極其複雜，「她真的拿出畢生所學投入這段劇情，相當辛苦，也非常不容易。」他也喊話觀眾：「這場戲真的不能錯過！」

潘奕如則坦言，第一次看到劇本時，自己其實非常震驚，甚至感到沮喪。「沒想到淑芳最後準備送給正豪的『禮物』，竟然會是這麼慘烈、這麼決絕的方式。」她透露，當下甚至會忍不住替角色感到心痛，「淑芳那麼愛嘉蓮，怎麼會選擇做出這樣的事？」

但隨著不斷揣摩角色，她漸漸理解淑芳內心深處的痛苦。潘奕如分析，淑芳雖然逐漸恢復清醒，但「清醒」對她而言，反而是更殘酷的開始。因為隨著記憶與情感回來，她必須重新面對那些長年被壓抑的創傷，包括背叛、羞辱、被取代的痛苦，以及失去自我的絕望。

「那已經不是一般情緒低落，而是一種整個人被絕望吞沒的狀態。」潘奕如表示，淑芳其實陷入了一種極端扭曲又撕裂的心理狀態，一方面深愛女兒嘉蓮，希望替她留下保障與未來；另一方面，卻又無法原諒正豪帶給她的一切傷害，因此最終選擇「玉石俱焚」。

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