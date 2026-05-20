自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《豆腐媽媽》女星領便當！「玉石俱焚」震撼下線 吳皓昇自責：兇手竟是我

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳皓昇在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演大反派「王正豪」，竟在一場情緒失控的衝突中，誤殺潘奕如飾演的「淑芳」，讓觀眾看得心碎不已。這段「玉石俱焚」的悲劇情節播出前便引發劇迷熱烈討論，兩位也分享拍攝背後的沉重心情與角色轉折。

吳皓昇（左）在《豆腐媽媽》中情緒失控，誤殺潘奕如。（民視提供）吳皓昇（左）在《豆腐媽媽》中情緒失控，誤殺潘奕如。（民視提供）

吳皓昇坦言看到劇本時心情非常複雜，「其實是又興奮、又難過、也很訝異。」他表示興奮的是「淑芳」這個角色沉寂了一段時間後，終於又回到劇情核心；但另一方面，他也對劇情走向感到震驚，「沒想到最後竟然會走向玉石俱焚，而且還是王正豪誤殺淑芳！」

吳皓昇苦笑表示，原本以為王正豪的目標應該是對付萬家人，沒想到最後反而是把王家人一個個推向悲劇，「當初明明還是我鼓勵大家，王家每個人都要活到殺青，沒想到最後的兇手竟然都是我！」一席話讓現場工作人員哭笑不得。

吳皓昇（左）坦言看到劇本時又興奮又難過，中為潘奕如、右為陳仙梅。（民視提供）吳皓昇（左）坦言看到劇本時又興奮又難過，中為潘奕如、右為陳仙梅。（民視提供）

而談到潘奕如在這場重頭戲中的表現，吳皓昇更是大讚不已。他透露淑芳在短短十幾分鐘的戲裡，情緒從瘋癲、清醒到徹底崩潰，層次極其複雜，「她真的拿出畢生所學投入這段劇情，相當辛苦，也非常不容易。」他也喊話觀眾：「這場戲真的不能錯過！」

潘奕如則坦言，第一次看到劇本時，自己其實非常震驚，甚至感到沮喪。「沒想到淑芳最後準備送給正豪的『禮物』，竟然會是這麼慘烈、這麼決絕的方式。」她透露，當下甚至會忍不住替角色感到心痛，「淑芳那麼愛嘉蓮，怎麼會選擇做出這樣的事？」

但隨著不斷揣摩角色，她漸漸理解淑芳內心深處的痛苦。潘奕如分析，淑芳雖然逐漸恢復清醒，但「清醒」對她而言，反而是更殘酷的開始。因為隨著記憶與情感回來，她必須重新面對那些長年被壓抑的創傷，包括背叛、羞辱、被取代的痛苦，以及失去自我的絕望。

「那已經不是一般情緒低落，而是一種整個人被絕望吞沒的狀態。」潘奕如表示，淑芳其實陷入了一種極端扭曲又撕裂的心理狀態，一方面深愛女兒嘉蓮，希望替她留下保障與未來；另一方面，卻又無法原諒正豪帶給她的一切傷害，因此最終選擇「玉石俱焚」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中