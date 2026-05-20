2代「超帥展昭」超猛世紀同台！他驚喊：動作文戲都超敬業

楊洋（左）和釋小龍詮釋的展昭各有千秋。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊洋、章若楠、方逸倫、張予曦出席「武『霖』大會」活動為Disney+《雨霖鈴》宣傳、分享幕後故事。由楊洋飾演的主角南俠展昭性格沉著、武功高強，卻為了實現正義要承受許多波折與傷痛。在經典電視劇《少年包青天》飾演展昭的演員釋小龍更驚喜親臨活動現場，兩代展昭夢幻同台，釋小龍大讚楊洋：「我平常都會稱呼他帥哥，當然楊洋不只長得帥，他打動我的是無論再困難的動作戲還是文戲，他都是很認真敬業的，這樣的狀態我覺得很帥！」也貼心提醒眾人在高強度的拍攝中，注意身體無疑是最重要的。

楊洋笑認「哪裡有危險，哪裡就有展昭」，坦言：「展昭一直是殘血狀態，血條沒怎麼升過，飾演這個角色時替他覺得很累，處理完這邊的事情、又要處理另一邊，全程沒什麼休息」，讓飾演其破案搭檔「錦毛鼠」白玉堂的方逸倫也表示：「從剛認識他就身中劇毒，還負傷、還要調解小隊的矛盾、還要還天下百姓一個公道」心疼展昭要承受的實在太多。

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釋小龍（左）和楊洋在活動上相見歡。（翻攝自微博）

而演員們也傳神分享自己的角色性格，章若楠坦言自己飾演的玲瓏山莊大小姐「霍玲瓏」是一名江湖新手：「武力值沒有那麼強，但先幹了再說！」方逸倫飾演的「白玉堂」則被大家公認是一點就著的「白磷型人格」，笑認自己就是很容易被情緒左右：「看到讓自己不開心的事物就去打一頓、心情就好了」，同時也認同網友給的「毒舌傲嬌」評價：「因為我經常會去挑釁展昭，雖然其實每次都說不過他，但他都會給我台階下」，驗證兩位搭檔強烈的性格反差以及好感情。

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