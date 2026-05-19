身價逾百億！何猷君、奚夢瑤路邊吃平價豬骨湯「還邀保鏢同桌用餐」

〔記者邱奕欽／台北報導〕豪門夫妻何猷君與奚夢瑤婚後一舉一動都備受關注，不過兩人近日被網友直擊現身澳門平價大排檔，不只素顏、穿拖鞋吃豬骨煲，甚至還主動邀保鏢同桌吃飯，超接地氣畫面曝光後，立刻掀起大批網友熱議。

何猷君與奚夢瑤被直擊現身澳門平價大排檔，甚至還主動邀保鏢同桌吃飯。（翻攝自微博）

有網友14日晚間在澳門青茂口岸附近一家大排檔巧遇何猷君與奚夢瑤，只見兩人完全沒有豪門排場，何猷君穿著簡單白T恤現身，奚夢瑤則素顏搭配黑色上衣、隨意綁起頭髮，夫妻倆坐在塑膠椅上大啖豬骨煲與豬排飯，用餐過程相當自然，令人意外的是，吃完後何猷君與奚夢瑤還將剩菜打包帶走，完全不浪費食物。

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此外，隨行外籍保鏢並未像一般豪門保鑣般站在旁邊待命，而是直接被何猷君與奚夢瑤邀請一起坐下吃飯，同桌啃豬骨、吃豬排飯。即便如此，外籍保鏢仍不時觀察周遭環境，展現高度職業素養，雙方互動也被網友大讚相當有尊重感。

事實上，何猷君與奚夢瑤近年多次被拍到走平民路線，奚夢瑤曾被目擊在平價麵館吃牛肉麵，也常穿著舊牛仔外套出門；何猷君則曾因穿著髒鞋逛街掀起話題。雖然夫妻倆身價超過百億，卻始終維持低調、不炫富的生活方式，因此也被不少網友封為「豪門清流」。

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