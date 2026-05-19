賈永婕邀請參加101垂直馬拉松 阿扁神回一句全網笑翻

賈永婕（左）社群發文，剛好被前總統陳水扁海巡到。（本報合成圖，翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日在網路節目大談愛台灣的心聲，更嗆聲：「不當台灣人就走啊」，之後賈永婕又在社群平台強調「在台灣很幸福」竟收到「海巡王」前總統陳水扁留言，賈永婕還力邀陳水扁參加明年台北101垂直馬拉松，讓陳水扁傻眼回：「阿扁是3隻腳領有殘障手冊的人」。

台北101董事長賈永婕邀請陳水扁參加明年台北101垂直馬拉松。（翻攝自Threads）

賈永婕在網路節目和藝人邰智源討論愛台灣的心聲時，談到有時候看到很多人批評、謾罵台灣的言論，都會想「難道你不覺得很幸福嗎？」更撂下話說「不當台灣人就走啊」，豈料引起部分人不滿。

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前總統陳水扁提醒賈永婕自己領有殘障手冊。（資料照，記者叢昌瑾攝）

賈永婕之後又在社群發文：「在台灣很幸福，我覺得很幸福！很有活力，很有挑戰！珍惜一切！」這篇文章底下赫見前總統陳水扁留言，表示：「生為台灣人很幸福！同心協力，有志一同，把台灣營建成一個正常、完整而又幸福的美麗國度」，他同時支持賈永婕帶領台北101更上一層樓。

陳水扁在Threads上合成了一張自己飛上台北101的圖片。（翻攝自Threads）

陳水扁回文一小時後，賈永婕也在底下留言回覆：「謝謝，邀請您來參加明年的垂直馬拉松喔」。面對賈董的熱情邀約，陳水扁幽默回文：「賈董愛說笑，阿扁是3隻腳領有殘障手冊的病人，妳真是不知道嗎？」

前總統陳水扁與賈永婕的對話令人噴飯。（翻攝自Threads）

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