周玉蔻開戰護航賈永婕網友！自傲「笨蛋無法想像我的聰明」反遭嗆爆

周玉蔻（左）因批評賈永婕（右）遭網友們群起圍剿，再度掀起網路論戰。（本報組合資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北101董事長賈永婕近日一句「如果不愛台灣，那就不要待在這裡！」掀起輿論風暴，資深媒體人周玉蔻更因此在Threads開嗆護航網友「你蠢透了！」雙方激烈交火截圖曝光後再度引爆討論，而賈永婕本人也親自現身回應。

周玉蔻在Threads公開發文批評賈永婕。（翻攝自Threads）

賈永婕近日接受邰智源訪問時談到台灣認同議題，脫口表示「如果不愛台灣，那就不要待在這裡！」相關片段曝光後引發兩派論戰。周玉蔻隨後在Threads公開發文批評，「台派最蠢的辯護就是：『不當台灣人就走！』這話，完全符合賈永婕的風格。她本來就沒有論述的腦，只剩模仿來的情緒跟貼標籤。」

請繼續往下閱讀...

沒想到，一名女網友跳出來替賈永婕抱屈，直言「在任何國家都一樣，不當美國人就離開美國。台灣就是個國家，不當台灣人就走，這根本沒有問題。」周玉蔻見狀後竟直接開嗆「你蠢透了！」雙方隨即展開激烈互罵，女網友反擊「沒有任何論述，只剩攻擊別人這種行為也蠻蠢。」

隨後，周玉蔻則再回「你的留言加深了賈女的蠢度！恭喜。」甚至自傲表示「不會有人相信我蠢！放心，我的聰明是你這個笨蛋無法想像得到的，啾咪。」事後，該名女網友將對話截圖分享到Threads，表示「我就是挺『賈董』！」更意有所指表示「有自信是好事，但自信過頭就只是笑話而已。」貼文曝光後，也吸引賈永婕親自回應「謝謝你，我笑了！」

網友將與周玉蔻對話截圖分享到Threads，引來賈永婕回應。（翻攝自Threads，已做馬賽克處理）

許多網友也紛紛表示，「啊？才發現他是周玉蔻，看那個發文水準還以爲是基層網軍，有夠沒水準」、「她就跟口國大媽罵人一樣，只會你蠢，卻說不出其他東西」、「開口閉口就說別人蠢，也沒有基本的論述，基本上她公開留言說別人蠢跟笨蛋，也可以提告了」、「你的格局比蔻蔻姊大多了，你好棒，不會有人相信她蠢？有自信真的是很棒欸。」然而該名女網友則回應，「原本看她的回覆這麼瞎，我還以為是不是網軍，點進去發現是她我還真的傻眼！」再度掀起熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法