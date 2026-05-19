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娛樂 最新消息

孫安佐遭羈押 狄鶯昔暴打藍潔瑛黑歷史再被挖怒嗆網友

狄鶯昔日暴打藍潔瑛的往事隨孫安佐羈押又被提起。（資料照，記者陳逸寬攝）狄鶯昔日暴打藍潔瑛的往事隨孫安佐羈押又被提起。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕星二代孫安佐（現名：孫健豪）因在網路公開測試自製火槍影片，遭羈押禁見，孫鵬、狄鶯再次深陷輿論風暴。狄鶯在直播中忍不住說孫安佐很善良、是好孩子，還認為外界為何不覺得他是天才，並吸收他進研究單位。隨著事件不斷延燒，狄鶯過去火爆脾氣以及毆打港星藍潔瑛的過去又被網友挖出。

當年重金禮聘香港女星藍潔瑛來台拍戲，豈料連生風波。（翻攝自微博）當年重金禮聘香港女星藍潔瑛來台拍戲，豈料連生風波。（翻攝自微博）

香港女星藍潔瑛曾是TVB當家花旦，還被封為「靚絕五台山」，1992年狄鶯與藍潔瑛合作拍攝《半生緣一世情》，藍潔瑛疑似受到情緒困擾影響，經常遲到，更被指在片場耍大牌，惹毛狄鶯。知名製作人周遊則透露，當時重金邀請藍潔瑛台來拍戲，某次劇組放假準備前往上海旅遊，狄鶯則買好機票急著回台灣，所有演員在車上等待「還沒化妝好」的藍潔瑛，讓狄鶯當場暴怒。李朝永為狄鶯緩頰「也不是真的打她，是推了藍潔瑛好幾把，其中一下還把她推得老遠，跌在地上，藍潔瑛當場也嚇傻」。

狄鶯昔日在節目上提起毆打藍潔瑛的往事。（翻攝自YouTube）狄鶯昔日在節目上提起毆打藍潔瑛的往事。（翻攝自YouTube）

狄鶯本人也曾在節目中談論這件事，她表示當時理智斷線，直接衝上去狠踢藍潔瑛肚子，一路從電梯口踢到大廳，藍潔瑛毫無防備，整個人像保齡球一樣在地上滾動。對於當年的往事，狄鶯表示「公道自在人心」，許多網友則認為暴力行為不可取，狄鶯欠過世的藍潔瑛一個道歉。

當年藍潔瑛（左起）、楊慶煌、狄鶯合作《半生緣一世情》。（翻攝自YouTube）當年藍潔瑛（左起）、楊慶煌、狄鶯合作《半生緣一世情》。（翻攝自YouTube）

面對舊事第N度被重提，狄鶯日前在網路直播中正面迎擊，非常不耐煩開嗆：「那都我20幾歲的事情，我現在都60幾了，你還在問這種事情，不是很無聊嗎？」對於網友揪著過去不放，狄鶯怒道：「榆木腦袋，進步一點吧」。

狄鶯開直播，網友提起藍潔瑛，讓忍不住嘆：不是很無聊嗎？（翻攝自Twitch）狄鶯開直播，網友提起藍潔瑛，讓忍不住嘆：不是很無聊嗎？（翻攝自Twitch）

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