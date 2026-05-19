男團15歲忙內被經紀人嗆「沒東西」！驚人轉變曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕《原子少年2》冠軍男團F.F.O成團一年半，日前宣布將於7月5日在Legacy TERA迎來首場專場演唱會《F.F.One Way Ticket – FarFarLand》。成員們已全面進入備戰狀態，15歲的忙內至琦甚至因為遭經紀人吐槽開始積極健身；身材偏纖細的小新，則在短短2週內增胖5公斤，一邊努力鍛鍊體能，只為在舞台上呈現更好的狀態。

《原子少年2》冠軍男團F.F.O日前宣布將於7月5日在Legacy TERA迎來首場專場演唱會。（量籽計畫提供）

日前F.F.O全員一起觀賞ARKis的演唱會，原本抱持著好好欣賞表演的心情，沒想到卻被震撼到壓力瞬間爆棚。至琦笑說：「原本以為可以先看看大家的反應，結果精彩到連廁所都不敢上！」鈞嘉分享，看完每位成員的Solo舞台後，內心受到很大刺激，「很擔心自己沒辦法帶給粉絲驚喜。」但也因此燃起更強烈的鬥志，希望把最好的內容呈現給大家。

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彥旭則坦言，現在的心情是一半興奮、一半壓力，「很開心迎來人生第一場演唱會，但也會擔心最後呈現跟自己預期不一樣。不過現在也更清楚，自己想展現給大家的是什麼樣子的我。」

《原子少年2》冠軍男團F.F.O日前宣布將於7月5日在Legacy TERA迎來首場專場演唱會。（量籽計畫提供）

為了迎接演唱會，小新近期展開高強度體態管理，不只瘋狂健身、狂吃高蛋白，還特別加強跑步訓練肺活量，希望能在演唱會維持最佳唱跳狀態，2週下來成功增重5公斤。至於年僅15歲、身為團內忙內的至琦，則因為一直很想挑戰無袖造型，卻被經紀人一句「手臂沒東西不要穿」激到，立刻找健身教練報到，哀嚎「最近每天喝無糖豆漿跟吃蛋，真的很痛苦！」

除了體能訓練全面升級，這次演唱會另一大亮點，便是7位成員都將帶來人生首次個人Solo舞台。至於演唱會內容，團員們也預告將有許多「只有現場才看得到」的限定驚喜。除了重新編排的舞蹈與全新風格舞台外，還會出現成員們平時較少曝光的才藝與樂器演出。加藤興奮表示：「一定會讓大家看到沒看過的我們！」

《原子少年2》冠軍男團F.F.O日前宣布將於7月5日在Legacy TERA迎來首場專場演唱會。（量籽計畫提供）

此次演唱會以「單程車票」為概念，象徵少年們踏上無法回頭的成長旅程，也預告F.F.O將帶來比過往更加成熟、突破的一面。門票將於5月23日中午12點在拓元售票系統正式開賣，更多資訊請關注F.F.O與量籽計畫官方社群。

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