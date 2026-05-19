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娛樂 亞洲

伊能靜二婚被酸「不配穿白紗」 秦昊霸氣連辦3場婚禮打臉酸民

女星伊能靜（右）二婚嫁給小她10歲的秦昊。（資料照，記者王文麟攝）女星伊能靜（右）二婚嫁給小她10歲的秦昊。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星伊能靜二婚嫁給小她10歲的秦昊，結婚多年來感情始終穩定，近期兩人一同登上綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，甜蜜互動再度掀起熱億，秦昊更透露為了伊能靜連辦3場婚禮。

秦昊在節目中坦言自己其實覺得有沒有婚禮都無所謂，但知道伊能靜從小就有婚禮夢，加上她和庾澄慶結婚時並未舉辦正式婚禮，所以鐵了心替她圓夢，甚至一口氣在泰國普吉島、北京、瀋陽舉辦3場婚禮。

秦昊（左）為了打臉酸民，替伊能靜辦了3場婚禮。（翻攝自微博）秦昊（左）為了打臉酸民，替伊能靜辦了3場婚禮。（翻攝自微博）

秦昊提到當年伊能靜穿婚紗時，曾被酸民批評「二婚不配穿白紗」，秦昊雖然沒有反駁，卻用實際行動辦了3場高調婚禮回應酸民。在節目中，秦昊說：「力所能及讓對方開心，幹嘛不做？」大批網友瘋讚他說了最浪漫的情話。

伊能靜與秦昊感情甜蜜。（翻攝自微博）伊能靜與秦昊感情甜蜜。（翻攝自微博）

除此之外，兩人在節目中的互動也成為焦點，被問及「另一半稱讚別的異性好看，會不會吃醋？」伊能靜立刻點名秦昊回答，他冷靜說：「妳好看，妳也得允許別人好看吧」，再度收穫一波讚賞。

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