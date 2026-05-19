台灣基進包場《傳奇女伶高菊花》 「白色恐怖記憶日」盼落實轉型正義

〔記者王姝琇／台南報導〕今日是「白色恐怖記憶日」，台灣基進台南黨部今晚進行電影包場活動，邀民眾觀賞《傳奇女伶高菊花》。吳依潔表示，此次活動也邀請紀錄片主角高菊花的胞弟高英傑，及本片監製熊儒賢，在映後進行共同與談交流。

副總統蕭美琴日前也出席《傳奇女伶高菊花》首映會。（野火樂集提供）

《傳奇女伶高菊花》甫入圍「2026第28屆台北電影獎最佳紀錄片」。今年自言論自由日開始，市黨部便進行相關台語親子走讀活動，讓下一代深入了解台灣歷史，而選定「白色恐怖記憶日」進行《傳奇女伶高菊花》電影包場也有其意義存在。

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吳依潔說，高菊花家族故事是被社會遺忘，甚至被部落族人誤解的台灣歷史，高菊花的父親高一生是鄒族部落仕紳、吳鳳鄉鄉長，致力於原住民自治運動，卻遭國民黨誣陷貪污、慘遭槍決，國民黨政府的刻意宣傳，高家至今仍受到族人誤解。

白色恐怖記憶日包場播出《傳奇女伶高菊花》，喚起台灣被埋沒的歷史。（記者王姝琇攝）

高菊花當時也被迫扛起生計、放棄出國求學，只能在歌廳賣藝、勞軍，也被國民黨政府貼上黑名單標籤、監視一生，甚至脅迫她出賣肉體來「完成任務」。然這一切卻鮮少人知曉，直到熊儒賢偶然認識了高菊花才有了這部《傳奇女伶高菊花》。

吳依潔提到，從去年末電影《大濛》在海內外獲得廣大迴響、票房破億，到今年初林義雄律師故事再次引起輿論關注，近日《傳奇女伶高菊花》，台灣史補課浪潮未停歇下來，一波接續一波。過去教育體制內，台灣歷史常被刻意隱瞞甚至扭曲。

吳依潔強調，但隨著媒體網路發達，大家越來越積極討論過去台灣歷史；台灣基進始終站在守護台灣主權立場，希望藉由轉型正義，讓台灣人找回自己的聲音與故事，未來也會持續辦理相關活動，邀請大家共同參與與支持。

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