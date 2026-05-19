宋慧喬夏日美照藏「降溫秘密」 神顏不崩全靠它撐住

宋慧喬懷抱愛犬Ruby拍攝幕後花絮，一人一狗的超萌互動瞬間融化大批粉絲。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女神宋慧喬先前在IG曬出一系列最新美照，原本外界以為只是為法國精品美妝品牌嬌蘭（GUERLAIN）拍攝的全新形象廣告，沒想到在一連串精緻大片中，竟悄悄穿插多張私下感十足的幕後花絮，也意外掀起粉絲熱議。

照片中，宋慧喬身穿深紫色細肩帶背心，大方展現招牌直角肩與精緻鎖骨線條，優雅中帶著性感氛圍，完美狀態再度引發討論。而她懷中的愛犬「Ruby」更不時撒嬌爭寵，一人一狗的超萌互動，也讓整組照片多了幾分自然療癒感，瞬間融化大批粉絲。

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近日，隨著新品即將發布，嬌蘭也順勢釋出當天由宋慧喬演繹的全新夏季「隱藏版」視覺照，除了展現她高級感的狀態外，也曝光了這次夏日妝感背後的秘密武器，透過兩款自帶「清涼視覺感」的彩妝單品，打造彷彿瞬間降溫5度的冷凝妝效。

嬌蘭經典「幻彩流星蜜粉餅」以立體玫瑰壓紋與粉嫩粉盒設計成為焦點，也被宋慧喬曬上IG限時動態。 （翻攝自IG）

其中最吸睛的，莫過於宋慧喬手中拿著、以立體玫瑰飾紋點綴的粉嫩蜜粉餅，宛如藝術品般的夢幻粉盒，正是嬌蘭經典蜜粉球衍生出的全新「幻彩流星蜜粉餅」。這款被譽為夏季定妝神器的明星商品，延續自1987年經典蜜粉球的傳奇工藝，透過四種色調和諧融合，輕刷肌膚後能形成一層幾乎察覺不到的輕盈薄紗妝感。不僅能柔焦毛孔與修飾瑕疵，同時兼顧肌膚保濕感，共推出4款色調，從定妝、提亮、腮紅到修容皆可自由搭配，也正是宋慧喬昨日，特別在IG限時動態曬出的愛用品。

宋慧喬唇妝所呈現出的澎潤水光感。（翻攝自IG）

另一項讓粉絲瘋狂詢問的，則是宋慧喬唇妝所呈現出的澎潤水光感。秘密來自嬌蘭首款「KISSKISS 法式之吻波光蜜漾豐唇露」，塗抹時帶有微酸清涼膚觸，再搭配細緻珠光粒子，彷彿瞬間替雙唇降溫，成功打造清透、無瑕又帶有夏日冰感氛圍的精緻妝容。

宋慧喬此次夏日妝容主打「冷凝感」視覺效果，以清透底妝搭配水光唇妝展現高級感。（翻攝自IG）

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