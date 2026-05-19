自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

宋慧喬夏日美照藏「降溫秘密」 神顏不崩全靠它撐住

宋慧喬懷抱愛犬Ruby拍攝幕後花絮，一人一狗的超萌互動瞬間融化大批粉絲。（翻攝自IG）宋慧喬懷抱愛犬Ruby拍攝幕後花絮，一人一狗的超萌互動瞬間融化大批粉絲。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女神宋慧喬先前在IG曬出一系列最新美照，原本外界以為只是為法國精品美妝品牌嬌蘭（GUERLAIN）拍攝的全新形象廣告，沒想到在一連串精緻大片中，竟悄悄穿插多張私下感十足的幕後花絮，也意外掀起粉絲熱議。

照片中，宋慧喬身穿深紫色細肩帶背心，大方展現招牌直角肩與精緻鎖骨線條，優雅中帶著性感氛圍，完美狀態再度引發討論。而她懷中的愛犬「Ruby」更不時撒嬌爭寵，一人一狗的超萌互動，也讓整組照片多了幾分自然療癒感，瞬間融化大批粉絲。

近日，隨著新品即將發布，嬌蘭也順勢釋出當天由宋慧喬演繹的全新夏季「隱藏版」視覺照，除了展現她高級感的狀態外，也曝光了這次夏日妝感背後的秘密武器，透過兩款自帶「清涼視覺感」的彩妝單品，打造彷彿瞬間降溫5度的冷凝妝效。

嬌蘭經典「幻彩流星蜜粉餅」以立體玫瑰壓紋與粉嫩粉盒設計成為焦點，也被宋慧喬曬上IG限時動態。 （翻攝自IG）嬌蘭經典「幻彩流星蜜粉餅」以立體玫瑰壓紋與粉嫩粉盒設計成為焦點，也被宋慧喬曬上IG限時動態。 （翻攝自IG）

其中最吸睛的，莫過於宋慧喬手中拿著、以立體玫瑰飾紋點綴的粉嫩蜜粉餅，宛如藝術品般的夢幻粉盒，正是嬌蘭經典蜜粉球衍生出的全新「幻彩流星蜜粉餅」。這款被譽為夏季定妝神器的明星商品，延續自1987年經典蜜粉球的傳奇工藝，透過四種色調和諧融合，輕刷肌膚後能形成一層幾乎察覺不到的輕盈薄紗妝感。不僅能柔焦毛孔與修飾瑕疵，同時兼顧肌膚保濕感，共推出4款色調，從定妝、提亮、腮紅到修容皆可自由搭配，也正是宋慧喬昨日，特別在IG限時動態曬出的愛用品。

宋慧喬唇妝所呈現出的澎潤水光感。（翻攝自IG）宋慧喬唇妝所呈現出的澎潤水光感。（翻攝自IG）

另一項讓粉絲瘋狂詢問的，則是宋慧喬唇妝所呈現出的澎潤水光感。秘密來自嬌蘭首款「KISSKISS 法式之吻波光蜜漾豐唇露」，塗抹時帶有微酸清涼膚觸，再搭配細緻珠光粒子，彷彿瞬間替雙唇降溫，成功打造清透、無瑕又帶有夏日冰感氛圍的精緻妝容。

宋慧喬此次夏日妝容主打「冷凝感」視覺效果，以清透底妝搭配水光唇妝展現高級感。（翻攝自IG）宋慧喬此次夏日妝容主打「冷凝感」視覺效果，以清透底妝搭配水光唇妝展現高級感。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中