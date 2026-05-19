自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不愧是天后！蔡依林為何能紅超過25年 陳鎮川揭「自虐式工作」過人之處

〔記者邱奕欽／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林出道超過25年始終站穩華語樂壇頂端，不過她光鮮亮麗的舞台背後，其實藏著外界難以想像的高壓與努力。身為「造王者」、同時也是張惠妹經紀人的陳鎮川，近日在節目《坐吧！聊聊》中談到蔡依林時，忍不住直言「最不放過她的人就是她自己！」更曝光她私下超自律的一面。

黃鐙輝（左起）、黃嘉千、陳鎮川、小禎錄製節目《坐吧！聊聊》。（徽摩立科技提供）黃鐙輝（左起）、黃嘉千、陳鎮川、小禎錄製節目《坐吧！聊聊》。（徽摩立科技提供）

陳鎮川在節目中被問到，蔡依林經典歌曲《看我72變》是否與外界當年質疑她整形有關，他坦言當時確實是因為太多人批評蔡依林整容，因此決定乾脆正面迎戰，「我們就來講整容這件事，直接面對、直球對決！」他也形容蔡依林屬於「自虐型努力」的人，對自己要求極高，無論是精神、時間還是金錢，全都毫不保留地投資在自己身上。

如今，談到蔡依林在舞台上看似輕鬆自在的狀態，陳鎮川則強調那份「鬆」其實是用龐大努力換來的成果，他透露蔡依林每次巡演前往往提前半年排練，與許多藝人只排練幾天就登台完全不同，「她的表演之所以看起來很鬆，是因為她背後付出太多代價。」

蔡依林一紅就超過25年。（資料照，記者胡舜翔攝）蔡依林一紅就超過25年。（資料照，記者胡舜翔攝）

此外，蔡依林巡演期間每天行程也相當驚人，早上起床化妝後外出拍攝Vlog，到當地景點取景，中午回飯店卸妝休息後，晚上還得重新化妝準備演出，幾乎天天重複高強度工作節奏，也讓主持人黃嘉千、「小禎」胡盈禎、黃鐙輝聽完後都忍不住驚呼佩服。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中