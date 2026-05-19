不愧是天后！蔡依林為何能紅超過25年 陳鎮川揭「自虐式工作」過人之處

〔記者邱奕欽／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林出道超過25年始終站穩華語樂壇頂端，不過她光鮮亮麗的舞台背後，其實藏著外界難以想像的高壓與努力。身為「造王者」、同時也是張惠妹經紀人的陳鎮川，近日在節目《坐吧！聊聊》中談到蔡依林時，忍不住直言「最不放過她的人就是她自己！」更曝光她私下超自律的一面。

黃鐙輝（左起）、黃嘉千、陳鎮川、小禎錄製節目《坐吧！聊聊》。（徽摩立科技提供）

陳鎮川在節目中被問到，蔡依林經典歌曲《看我72變》是否與外界當年質疑她整形有關，他坦言當時確實是因為太多人批評蔡依林整容，因此決定乾脆正面迎戰，「我們就來講整容這件事，直接面對、直球對決！」他也形容蔡依林屬於「自虐型努力」的人，對自己要求極高，無論是精神、時間還是金錢，全都毫不保留地投資在自己身上。

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如今，談到蔡依林在舞台上看似輕鬆自在的狀態，陳鎮川則強調那份「鬆」其實是用龐大努力換來的成果，他透露蔡依林每次巡演前往往提前半年排練，與許多藝人只排練幾天就登台完全不同，「她的表演之所以看起來很鬆，是因為她背後付出太多代價。」

蔡依林一紅就超過25年。（資料照，記者胡舜翔攝）

此外，蔡依林巡演期間每天行程也相當驚人，早上起床化妝後外出拍攝Vlog，到當地景點取景，中午回飯店卸妝休息後，晚上還得重新化妝準備演出，幾乎天天重複高強度工作節奏，也讓主持人黃嘉千、「小禎」胡盈禎、黃鐙輝聽完後都忍不住驚呼佩服。

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