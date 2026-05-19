自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

23歲千萬網紅突宣布罹血癌 長年熬夜崩潰認「3年幾乎沒喝水」

在TikTok上擁有超過千萬粉絲的越南人氣網紅Dan Thy，驚爆罹患血癌。（翻攝自IG）在TikTok上擁有超過千萬粉絲的越南人氣網紅Dan Thy，驚爆罹患血癌。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在TikTok上擁有超過千萬粉絲的越南人氣網紅Dan Thy，年僅23歲，近日卻無預警宣布自己罹患血癌消息，震驚粉絲。

Dan Thy以精緻妝容、變裝影片在網路上吸引大批粉絲，她的TikTok帳號擁有1120萬追蹤者，累計獲得逾5億次點讚。她近日在社群上傳一段將近3分鐘的影片，畫面裡的她容貌憔悴，看得出來故作冷靜，她說自己在人生最美好的年紀面對重大疾病，坦承自己罹患血癌。

Dan Thy以精緻妝容、變裝影片在網路上吸引大批粉絲。（翻攝自IG）Dan Thy以精緻妝容、變裝影片在網路上吸引大批粉絲。（翻攝自IG）

Dan Thy坦言，公開病情的原因是接下來可能無法穩定更新內容，同時也希望自己的經歷能引起更多年輕人重視健康。她說自己過去幾年為了經營社群以及拍攝內容，長期作息不穩定，經常熬夜到清晨6、7點才睡。

最嚴重的是，她說自己「幾乎完全不喝水」，連續3年每天狂喝奶茶、抹茶拿鐵，最誇張的時候每天會喝4～5杯含糖飲料。Dan Thy不抽菸、不喝酒，也沒有感覺到身體不適，仗著自己年輕，覺得身體不會出問題，直到病魔找上門，才發現自己長期透支健康。

Dan Thy在人生最美好的年紀面對重大疾病，坦承自己罹患血癌。（翻攝自IG）Dan Thy在人生最美好的年紀面對重大疾病，坦承自己罹患血癌。（翻攝自IG）

未來Dan Thy會接受漫長治療，可能會掉頭髮、外貌產生變化，她擔心副作用會讓她上鏡不好看，想記錄下自己最美麗的模樣。講到未來，Dan Thy哽咽呼籲年輕人真的不要輕忽健康問題。

大方、坦率的Dan Thy過去曾公開自己16歲開始就接受整形手術，現在重病纏身的她，態度仍相當正面，她表示自己會努力接受治療，更希望與粉絲一同分享對抗病魔的過程。消息傳出後千萬網友湧入替她加油打氣，並祝福她早日康復。

Dan Thy「幾乎完全不喝水」，連續3年每天狂喝奶茶、抹茶拿鐵，最誇張的時候每天會喝4～5杯含糖飲料。（翻攝自IG）Dan Thy「幾乎完全不喝水」，連續3年每天狂喝奶茶、抹茶拿鐵，最誇張的時候每天會喝4～5杯含糖飲料。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中