23歲千萬網紅突宣布罹血癌 長年熬夜崩潰認「3年幾乎沒喝水」

在TikTok上擁有超過千萬粉絲的越南人氣網紅Dan Thy，驚爆罹患血癌。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在TikTok上擁有超過千萬粉絲的越南人氣網紅Dan Thy，年僅23歲，近日卻無預警宣布自己罹患血癌消息，震驚粉絲。

Dan Thy以精緻妝容、變裝影片在網路上吸引大批粉絲，她的TikTok帳號擁有1120萬追蹤者，累計獲得逾5億次點讚。她近日在社群上傳一段將近3分鐘的影片，畫面裡的她容貌憔悴，看得出來故作冷靜，她說自己在人生最美好的年紀面對重大疾病，坦承自己罹患血癌。

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Dan Thy以精緻妝容、變裝影片在網路上吸引大批粉絲。（翻攝自IG）

Dan Thy坦言，公開病情的原因是接下來可能無法穩定更新內容，同時也希望自己的經歷能引起更多年輕人重視健康。她說自己過去幾年為了經營社群以及拍攝內容，長期作息不穩定，經常熬夜到清晨6、7點才睡。

最嚴重的是，她說自己「幾乎完全不喝水」，連續3年每天狂喝奶茶、抹茶拿鐵，最誇張的時候每天會喝4～5杯含糖飲料。Dan Thy不抽菸、不喝酒，也沒有感覺到身體不適，仗著自己年輕，覺得身體不會出問題，直到病魔找上門，才發現自己長期透支健康。

Dan Thy在人生最美好的年紀面對重大疾病，坦承自己罹患血癌。（翻攝自IG）

未來Dan Thy會接受漫長治療，可能會掉頭髮、外貌產生變化，她擔心副作用會讓她上鏡不好看，想記錄下自己最美麗的模樣。講到未來，Dan Thy哽咽呼籲年輕人真的不要輕忽健康問題。

大方、坦率的Dan Thy過去曾公開自己16歲開始就接受整形手術，現在重病纏身的她，態度仍相當正面，她表示自己會努力接受治療，更希望與粉絲一同分享對抗病魔的過程。消息傳出後千萬網友湧入替她加油打氣，並祝福她早日康復。

Dan Thy「幾乎完全不喝水」，連續3年每天狂喝奶茶、抹茶拿鐵，最誇張的時候每天會喝4～5杯含糖飲料。（翻攝自IG）

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