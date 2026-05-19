狄鶯前世苦戀狂人孫安佐！未了情債變今生「孽緣逆子」

以靈界的角度而言，孫安佐（右）就是狄鶯的「孽緣逆子」。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的26歲獨子孫安佐17日遭法院裁定羈押禁見，這項重擊讓護子心切的狄鶯全面情緒潰堤，昨日驚傳她因精神狀況極度低落，獨自前往淡水沙崙海水浴場一度失聯，所幸警方接獲報案後及時趕到，將人在海邊的狄鶯安全帶回。

狄鶯隨後在直播中崩潰大哭，言詞間滿是自責，認為是自己害了兒子。她更在鏡頭前情緒失控地高喊「他究竟傷害了誰？如果你們再欺負我兒子，我跟你們沒完」，不斷強調安佐不是壞孩子，再度引發外界對其「溺愛式教養」的強烈討論。回顧過去，她曾透露對兒子期望極高，種種過度保護的往事此時再度被翻出檢視。

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命理師沈嶸揭密狄鶯、孫安佐前世驚人因果。（沈嶸提供）

命理師沈嶸通靈調閱前世因果簿，試圖從靈界角度解密這段剪不斷、理還亂的母子關係。沈嶸指出，早在2024年就曾算出孫安佐「刑剋」狄鶯，會不斷損耗母親的運勢與名聲，如今看來預言完全吻合。沈嶸直言，無論外界或狄鶯本人是否承認，以靈界的角度而言，孫安佐就是狄鶯的「孽緣逆子」。

究竟為何狄鶯會對兒子執著至此？沈嶸透露，在前世的某一世中，狄鶯與孫安佐其實互有好感，且狄鶯非常愛慕對方。那一世的孫安佐與此生極為相似，行為乖張高調、跳脫世俗規範，但在當時卻是一個活在自己世界的狂人型風雲人物，風光無限。這讓當時生活壓抑的狄鶯心生渴慕，認為孫安佐活出了她渴望卻得不到的人生，因此只要有機會就會瘋狂稱讚、鼓勵他。可惜兩人在前世並未修成正果，這段未了的因緣，直接導致狄鶯此生對孫安佐寵愛到近乎溺愛的程度，即便兒子已經觸犯法律，她仍會本能地執著於幫兒子說話。

除了前世因果，沈嶸更進一步通靈孫安佐的腦波，發現他至今仍毫無悔意。沈嶸分析，孫安佐身上帶有多重致命的不良業力，其中最嚴重的就是「認知偏差」，導致他的理解與大眾認知有巨大鴻溝，完全無法體認到自己的行為已屬違法。在他眼中，這一切都是在展現驚人的武器天分，認為自己的厲害應該被世界看見與讚賞。此外，他還帶有容易陷入盲目偏執的「上癮症」業力，以及破壞原本富貴命格的失敗、不穩定與損財業力。最致命的是，他身上還有「自毀」的不良業力，導致每當事情看似好轉、生活即將步入正軌時，他就會再度闖大禍，親手摧毀自己的前程。

沈嶸最後感嘆總結，狄鶯與孫安佐先天緣分極差，不論狄鶯如何百般照顧、在鏡頭前為其維護，孫安佐在內心深處其實不見得領情，這點從他過往的訪談影片中就能看出端倪。隨著孫安佐再度遭羈押禁見，原本為他規劃的公益洗白活動全面停擺，沈嶸也對此搖頭，直言若孫安佐無法破除身上的自毀業力，狄鶯未來的「老運堪憂」，這場救子大戲恐怕還有得演。

☆民俗說法僅供參考☆

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