職棒天團「原棒協F3」進軍歌壇？林智勝現身大方認了：不排斥發單曲

〔記者傅茗渝／台北報導〕職棒全壘打王「大師兄」林智勝不僅球場上開轟威力驚人，私底下竟然還藏有一副專業歌手級的好歌喉。昨（18日）他聯手職棒球星王躍霖、榮譽創始會員劉義傳等體壇前輩，一同出席原棒協與Fantimate電商平台舉辦的「回家得分」公益捐贈儀式，親自為花蓮受災的基層球隊送上資源。

原棒協F3左起原棒協副理事長陳鏞基、原棒協理事長大師兄林智勝、原棒協副理事長王勝偉。（原棒協提供）

不過，現場最受矚目的，還是日前台灣原住民族棒球運動發展協會（原棒協）驚喜宣布，由理事長林智勝與副理事長王勝偉、陳鏞基組成的黃金明星天團「原棒協F3」。面對外界與球迷瘋狂敲碗，詢問何時要跨界錄製單曲籌款？林智勝大方回應，未來完全不排斥跨足歌壇用音樂做公益。

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林智勝表示，音樂和文化往往最能打動人心，但他也有感而發地向大眾呼籲，希望大家不只是關注「原棒協F3」的娛樂八卦話題，更期盼能透過不同的方式，把更多的關注與實質資源真正帶回偏鄉。

左起原棒協林智勝理事長、花蓮光復國中陳冠迪。（原棒協提供）

由於去年花蓮地區遭受無情風雨侵襲，許多偏鄉學校的基層球隊球具與紅土都嚴重受損。這次的計畫除了幫小球員們換上客製化專業球衣、重拾自信，林智勝更以自身職棒生涯無數高低潮的經驗直言：「技術可以讓你成為好選手，但心態才能決定你能走多遠」。

助花蓮少棒重返紅土！林智勝、王躍霖 出席「回家得分」計畫送暖（原棒協提供）

原棒協特別運用公益高球賽募得的善款，邀請專業運動心理團隊進駐，化身約400位偏鄉小將的「心靈捕手」，協助受災孩子們建立自信、陪伴災後心理重建，培養出擁有面對失敗與人生強大韌性的下一代。

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