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娛樂 日韓

「全球百大美女」NANA遭劫 嫌犯未真正反省法院重判10年

曾獲得「全球百大美女」冠軍的南韓女星NANA，去年底歷經入室搶劫案。（翻攝自IG）曾獲得「全球百大美女」冠軍的南韓女星NANA，去年底歷經入室搶劫案。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾獲得「全球百大美女」冠軍的南韓女星NANA（나나，林珍兒），去年底歷經入室搶劫案，當時她與母親在家中正面對上嫌犯外，更爆發激烈扭打。之後NANA以證人身分出庭，嫌犯不但反咬她一口，指NANA母女涉嫌殺人未遂和特殊傷害，氣得她當庭情緒失控。今（19）韓國檢方在法院審理時，正式向闖入住宅的嫌犯A某重判10年徒刑。

4月21日NANA以證人身分出庭時，面對嫌犯A某，當場爆氣：「這樣很好玩嗎？」瞬間火藥味十足，沒想到，持刀搶劫的歹徒竟反咬NANA母女殺人未遂與特殊傷害，最後警方認定NANA屬於正當防衛，並未起訴，反告對方誣告。

嫌犯反咬NANA一口，指母女涉嫌殺人未遂和特殊傷害，氣得她當庭情緒失控。（翻攝自IG）嫌犯反咬NANA一口，指母女涉嫌殺人未遂和特殊傷害，氣得她當庭情緒失控。（翻攝自IG）

2025年11月嫌犯A某攀爬樓梯闖入NANA位於京畿道的住處，並持刀威脅她與母親交出財物，之後雙方扭打並血濺當場。後續嫌犯A雖承認自己非法闖入私人住宅，但否認帶刀，更反控NANA母女持刀刺傷她，讓NANA氣瘋。

最新庭審中，A某再次喊冤，強調自己只是想偷東西，沒有傷人念頭，卻因進屋後被NANA母親發現，對方情緒激動甚至持刀反擊，更指自己「用身體抱住她，讓冷靜」否認自己勒頸的暴力行為，更耍無賴說：「如果這樣也算暴力，那我也認了」。

NANA態度十分強硬，堅持絕對不和解。（翻攝自IG）NANA態度十分強硬，堅持絕對不和解。（翻攝自IG）

此次，Nana也現身議政府地方法院南楊州分院，以證人身分出席。狡猾的A某改打悲情牌，表示自己的母親腦出血長期住院，經濟困難才鋌而走險犯案，NANA態度十分強硬，堅持絕對不和解，最終法院以嫌犯並未真正反省，求處A男徒刑10年。

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