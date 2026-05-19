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娛樂 音樂

白冰冰端出「老奶奶」廝殺金曲獎 她破紀錄第17次入圍回應了

秀蘭瑪雅今天出席記者會。（記者潘少棠攝）秀蘭瑪雅今天出席記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕秀蘭瑪雅今天出席記者會，曾奪過一次台語歌后的她，本屆是第17次入圍創下紀錄，將與白冰冰、鄭宜農、陳怡婷、吳蓓雅角逐歌后大獎，她聽說白冰冰打算端出「老奶奶」走紅毯，忍不住笑說：「我以前該露的都露過了，不要逼我們家的『少奶奶』出來，我怕大家不想看。」

秀蘭瑪雅分享入圍心情，是從驚訝變成驚喜，「沒想到這次評審終於看到，我也一直在求進步。」更謙稱一起入圍的全都是勁敵，「有看到冰冰姐入圍，我也很替她開心。」對於得獎只能保持平常心。

秀蘭瑪雅5年多沒有發片，這段時間除了內分泌失調變胖，去年也歷經了父親過世的遺憾消息。（記者潘少棠攝）秀蘭瑪雅5年多沒有發片，這段時間除了內分泌失調變胖，去年也歷經了父親過世的遺憾消息。（記者潘少棠攝）

秀蘭瑪雅5年多沒有發片，這段時間除了內分泌失調變胖，去年也歷經了父親過世的遺憾消息，她說：「我是很豁然的，爸爸滿長壽的，過去這幾年都在醫院跟療養院。」由於這幾年爸爸身體出狀況，一直有併發症，讓她非常不忍心，「直到他去當小天使，我的心情已經平靜了。」

秀蘭瑪雅透露爸爸的後事辦得非常圓滿，長眠於新竹軍人公墓，「我聽法師說祂們在那邊不會寂寞，有很多祂的鄰居，打牌不缺人啦。」

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