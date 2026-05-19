周興哲宣布參戰《歌手2026》！第5首破億神曲出爐

周興哲《永不失聯的愛》成為第五首億級神曲 。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「亞洲創作新天王」周興哲再度刷新華語樂壇紀錄，昨（18日）天他的情歌《永不失聯的愛》正式在YouTube突破1億次觀看，成為他的第五首破億MV，正式晉升華語歌壇「5億神曲俱樂部」成員。

破億當下他正在飛機上，飛往湖南長沙，準備參加《歌手2026》首發直播演出，直到下飛機後才得知喜訊，讓他又驚又喜直呼：「真的很開心，也很感謝大家一路陪著這首歌長大。」

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目前周興哲已累積《你，好不好？》、《以後別做朋友》、《怎麼了》、《如果雨之後》與《永不失聯的愛》共5首YouTube破億神曲，其中更有3首突破2億觀看，《你，好不好？》更持續朝3億觀看邁進，長尾效應驚人。周興哲也成為目前唯一一位在YouTube擁有3首破2億歌曲的華語歌手，「情歌天王」地位再度升級。

周興哲《永不失聯的愛》成為第五首億級神曲 。（星空飛騰提供）

而這次破億的《永不失聯的愛》，對周興哲而言更是意義非凡，是他是新人時，第一次嘗試擔任製作人的作品，首挑大梁獨力完成。當時歌曲推出後立刻受到大家喜歡，給了他很大的信心與鼓舞。對此，一手栽培支持他的星空飛騰主理人「法蘭姐」羅維君感性表示：「我一直相信年輕有才華的人需要機會。在現在每個人都能發表作品的時代，只有讓音樂更精彩、讓實力說話，就有機會完成夢想。」

除了YouTube成績驚人，周興哲在Spotify同樣持續刷新華語歌手紀錄。《你，好不好》早在2023年成為Spotify史上首支破億播放的華語歌曲，目前依舊穩坐華語歌曲播放量最高紀錄；《怎麼了》、《以後別做朋友》與《如果雨之後》也陸續突破億次播放。而《永不失聯的愛》其實擁有兩個版本，包括原創概念版與專輯版，累積播放量合計早已破億。

周興哲《永不失聯的愛》成為第五首億級神曲 。（星空飛騰提供）

另一方面，周興哲近期也啟動《Odyssey · Stars 旅程· 星空》世界巡迴演唱會全新升級版，上月一連兩天於新加坡室內體育館開唱。人在長沙準備《歌手》直播首發的周興哲，難掩興奮心情表示：「很高興也很興奮，可以跟這麼多優秀的音樂人同台競技，我會盡最大努力，剩下的就交給觀眾們決定。」

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