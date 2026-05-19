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娛樂 日韓

aespa Giselle緋聞連環爆 粉絲衝留言區逼問男方：你在跟她交往嗎

南韓夯女團aespa成員Giselle近日又爆緋聞。（翻攝自IG）南韓夯女團aespa成員Giselle近日又爆緋聞。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓夯女團aespa成員Giselle過去曾與RIIZE的Shotaro爆出緋聞，但公司否認，近日又有網友瘋傳她與作詞人Shintaro Yashuda關係很好，兩人在社群媒體發出的照片無論是背景、地點都大幅度相同。眼見緋聞愈傳愈烈，還有歌迷忍不住到Shintaro Yashuda留言區直接問：你是不是在跟aespa成員約會？

aespa成員Giselle曾與RIIZE的Shotaro爆出緋聞，公司出面否認。（翻攝自IG）aespa成員Giselle曾與RIIZE的Shotaro爆出緋聞，公司出面否認。（翻攝自IG）

才剛否認與Shotaro緋聞的Giselle，再度緋聞上身，網友發現她在社群發的照片，和曾經合作過的作詞人Shitaro Yasuda似乎冒出粉紅泡泡，兩人上傳的賞櫻照片、特別上門打卡的冰店都十分雷同。

衝動歌迷直接跑到Shintaro Yasuda留言區發問，引起更多網友注意，截至目前為止雙方均未有正式回應，但底下網友卻吵成一團。

近日Giselle（左）和作詞人Shintaro Yashuda（中）鬧緋聞的消息甚囂塵上。（翻攝自IG）近日Giselle（左）和作詞人Shintaro Yashuda（中）鬧緋聞的消息甚囂塵上。（翻攝自IG）

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