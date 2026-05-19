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娛樂 最新消息

孫安佐火焰槍案 金主秋偉、攝影佑子2萬交保限制住居

〔記者張文川／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，本月14日在IG上傳影片炫耀自己發明的火焰槍，檢警隔天清晨立即發動搜索拘提孫安佐、經紀人陳昱中拘提到案，訊後聲押禁見孫安佐獲准，陳3萬元交保，今日約談幕後金主「拳願明星格鬥賽」執行長秋偉（邱皓偉）、負責攝影的「佑子」江廷佑到案，士林地檢署下午複訊後，將2人皆列為恐嚇公眾、槍砲等罪嫌被告，諭令2人各2萬元交保，並限制住居。

「秋偉」邱皓偉捲進孫安佐火焰槍案，他複訊後兩萬元交保。（記者張文川攝）「秋偉」邱皓偉捲進孫安佐火焰槍案，他複訊後兩萬元交保。（記者張文川攝）

秋偉辦保完畢後，邊走邊受訪表示「我沒有策畫、沒有幕後金主、拍攝內容我不知道，我真的不知道，今天就是如實回答（檢警）」。

23歲的秋偉是拳願娛樂創辦人，前年10月舉辦拳願真人格鬥秀，安排「星二代單挑更生人」戲碼，由孫安佐對決「台中燒打雞」韓森，雙方簽署長期合約，邱男對於影片擁有審查決策權，包括拍片內容與上片時間，以及字幕、警語等，皆有審核義務。

「秋偉」邱皓偉捲進孫安佐火焰槍案，他複訊後兩萬元交保。（記者張文川攝）「秋偉」邱皓偉捲進孫安佐火焰槍案，他複訊後兩萬元交保。（記者張文川攝）

據悉，孫安佐這支爭議影片是在4月份拍攝，經後製、剪輯、上字幕及警語後，於本月14日上片，立即引發公共危險非議，檢警隔天立即採取行動，今日續追幕後相關人等，約談秋偉、佑子到案說明拍片動機及分工。

「秋偉」邱皓偉捲進孫安佐火焰槍案，他複訊後兩萬元交保。（記者張文川攝）「秋偉」邱皓偉捲進孫安佐火焰槍案，他複訊後兩萬元交保。（記者張文川攝）

據悉，秋偉與孫安佐簽約拍攝本片，議定由秋偉出資2萬5000元拍片費，由孫安佐擔任主角執行拍片。上午經北投分局初步訊問後，下午移送士檢，檢察官複訊後諭令2人2萬元交保，並限制住居。

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