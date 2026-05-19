孫安佐家中搜出2把槍！王浩宇質疑：狄鶯、孫鵬會不知道？

專案小組在孫安佐住處發現一把改裝霰彈槍與一把模擬槍。（翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐日前因自製火焰槍，在公開場合噴出10多公尺巨大火焰，遭檢調羈押禁見。此外，專案小組還在孫安佐住處發現一把改裝霰彈槍與一把模擬槍。對此，前桃園市議員王浩宇就質疑，「孫安佐有一堆槍放在家裡，你覺得狄鶯、孫鵬會不知道嗎？」

專案小組16日搜索孫安佐與經紀人陳昱中住處，除了查扣掀起爭議的噴火裝置，還在孫家發現一把改裝霰彈槍與一把模擬槍。檢警追問槍枝來源，孫安佐稱是友人所有，強調這2把槍枝不是他的。

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對此，王浩宇在臉書提出質疑，孫安佐有一堆槍放在家裡，「你覺得狄鶯、孫鵬會不知道嗎？」貼文曝光後，網友紛紛表示，「他們覺得都是別人放他們家，一定別人帶壞小孩」、「一定是知道的，只是想到是自己心肝寶貝，最後就是裝作不知道」、「媽媽都說是天才兒子」、「全家都該被調查」。

不過，也有網友認為，「坦白說有可能不知道」、「我是覺得假的拿進拿出，又常看他在把玩，就算拿真的，家長也不會知道是真的」、「大概知道他有玩具槍，但不知道竟然有真槍！」

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