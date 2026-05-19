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娛樂 最新消息

沈伯洋剪髮後帥到認不出？ AI認證神似日本男星

民進黨派出立委沈伯洋角逐2026台北市長選舉。（資料照，記者何玉華攝）民進黨派出立委沈伯洋角逐2026台北市長選舉。（資料照，記者何玉華攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年九合一選舉逐漸升溫，國民黨將由現任市長獎萬安力拚連任；民進黨則派出立委沈伯洋披掛上陣。資深媒體人張雅琴在新聞節目中也提到沈伯洋的「變髮大改造」，更提起有網友認為沈伯洋新造型神似《逐玉》中國男星張凌赫，網路上也出現其他聲音，本報詢問ChatGPT「沈伯洋到底和誰撞臉」結果如何？趕緊往下看。

資深媒體人張雅琴在節目中提及部分網友認為沈伯洋神（左）似張凌赫。（本報合成圖，翻攝自YouTube／微博）資深媒體人張雅琴在節目中提及部分網友認為沈伯洋神（左）似張凌赫。（本報合成圖，翻攝自YouTube／微博）

在僅提供沈伯洋照片，毫無任何其他資訊的狀況下，ChatGPT表示「我不能直接便是或確認照片中的真人是誰，也不能說這就是某位明星」，故以整體氣質、五官風格、髮型感覺，選擇出日本演員星野源（眼鏡＋自然捲髮＋溫和氣質）、日本導演兼演員山田孝之（某些造型）、台灣演員納豆（正式西裝時神韻）。

Gemini將沈伯洋誤認為吳崢。（資料照，記者王藝菘攝）Gemini將沈伯洋誤認為吳崢。（資料照，記者王藝菘攝）

詢問Gemini結果比較誇張，同樣僅提供照片並未給出任何資訊的狀況下，Gemini將沈伯洋誤認為「現任民進黨發言人、前太陽花學運成員吳崢」。相似對象則有YouTuber Joeman、音樂人李宗盛（年輕時期）、日本演員松田龍平。

ChatGPT給出相似比例

ChatGPT認為沈伯洋與星野源相似度達82%。（翻攝自X）ChatGPT認為沈伯洋與星野源相似度達82%。（翻攝自X）

☆星野源（相似度感：約 82%）

最接近的是那種：自然捲髮感、微鬆散文青氣質、戴細框眼鏡後的知性感、「講話型藝人」的氛圍。

ChatGPT認為沈伯洋與日星山田孝之相似度達74%。（資料照，記者陳奕全攝）ChatGPT認為沈伯洋與日星山田孝之相似度達74%。（資料照，記者陳奕全攝）

☆山田孝之（相似度感：約 74%）

像的是：五官輪廓厚度、臉部線條、有點慵懶但成熟的感覺。

如果把頭髮再留長一點、鬍子稍微出來，會更接近山田孝之後期那種：「藝術工作者＋導演感」。

ChatGPT認為沈伯洋與台灣男星納豆相似度達68%。（資料照，記者陳奕全攝）ChatGPT認為沈伯洋與台灣男星納豆相似度達68%。（資料照，記者陳奕全攝）

☆納豆（相似度感：約 68%）

主要是：親切感、台灣男藝人的生活感、非偶像型但很有辨識度

不過ChatGPT也指出沈伯洋的照片比較正式、氣質型，更像是個媒體人或知識型創作者。

沈伯洋為了拍攝競選定裝照，不但改變髮型還敷面膜保養，被問及此事沈伯洋顯得相當害羞。雖然有人說沈伯洋神似熱播劇《逐玉》主角張凌赫飾演的「武安侯」，沈伯洋本人說一開始他對剪髮抵死不從，結果民眾們便打電話到別的立委辦公室，黨中央每週也會收到民眾要他剪頭髮的抱怨，最後他只好將長髮剪掉。剪短之後回家，女兒認不出他，還大哭一頓；之後他又為了拍選舉定裝照剪了第二次頭髮，配合城市美學政見，他自己也認為該好好整頓一番。

沈伯洋之前髮型狂野，黨中央每週都會接到民眾電話要求他剪頭髮。（資料照，記者陳逸寬攝）沈伯洋之前髮型狂野，黨中央每週都會接到民眾電話要求他剪頭髮。（資料照，記者陳逸寬攝）

沈伯洋也說出自己敷面膜的感覺，他說拍定裝照之前，團隊建議他可以先敷2次面膜，豈料沈伯洋買的面膜太小，他一直吃到面膜，不過敷完之後，沈伯洋承認：臉變得比較有彈性。

針對敷面膜爭議，沈伯洋表示之所以會敷面膜，是在拍定裝照之前，被建議可以先敷2次面膜。結果他買到一個比較小的面膜，自己臉又太大，所以他一直吃到面膜，但他發現敷完之後，「它（臉）比較彈」。

眼尖觀眾發現，現任台北市長獎萬安（右）很像《逐玉》當中飾演小混混，後來加入正派陣營，殺豬小隊的「金爺」。（翻攝自微博／臉書）眼尖觀眾發現，現任台北市長獎萬安（右）很像《逐玉》當中飾演小混混，後來加入正派陣營，殺豬小隊的「金爺」。（翻攝自微博／臉書）

另外有眼尖觀眾發現，現任台北市長獎萬安很像《逐玉》當中飾演小混混，後來加入正派陣營，殺豬小隊的「金爺」，兩人照片比一比，從眼睛、鼻子到臉型，在某些角度，真的很像。

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