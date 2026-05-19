陪全球觀眾長大！《飛天小女警》尤教授配音員走了 中風後病逝享壽64歲

〔記者邱奕欽／台北報導〕陪伴無數觀眾長大的美國知名配音員湯姆凱恩（Tom Kane）驚傳病逝，享壽64歲。他曾替《飛天小女警》「尤教授」、《星際大戰》「尤達大師」等經典角色配音，沉穩嗓音深植人心，死訊曝光後讓大批動畫、遊戲迷相當不捨。

湯姆凱恩曾為《飛天小女警》中的「尤教授」獻聲。（組合照，翻攝IMDb、YouTube）

美國娛樂媒體《Variety》指出，湯姆凱恩的經紀公司Galactic Productions於18日在臉書發聲明證實死訊，透露他因中風併發症離世，聲明形容他是「塑造數百萬人童年與想像力的傳奇配音員」，無論是在《飛天小女警》或《星際大戰》系列，都替角色注入智慧、力量與情感，更引用《星際大戰》經典台詞向他告別：「願原力永遠與你同在。」

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湯姆凱恩15歲就開始從事配音工作，演藝生涯橫跨數十年，曾在《飛天小女警》中替「尤教授」及反派角色「他」獻聲，也在《星際大戰：複製人之戰》替「尤達大師」配音，還曾於電影《星際大戰：最後的絕地武士》中聲演「艾克巴上將」。除了動畫與電影外，他也參與《決勝時刻》、《哈利波特：魔法覺醒》、《樂高星際大戰：天行者傳奇》、《MARVEL未來革命》等多款熱門遊戲配音工作。

湯姆凱恩2020年曾中風，導致語言能力嚴重受損，幾乎無法正常說話。他生前最後一則IG貼文停留在今年3月，當時與《飛天小女警》中花花、泡泡、毛毛的配音員重聚，讓不少粉絲看了格外鼻酸。經紀公司也透露，他與妻子辛蒂共同扶養9名孩子，其中包含6名收養與寄養子女，讚他不只是備受敬重的配音員，更是充滿愛與善良的父親。

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