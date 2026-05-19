香港富尪老公不在身旁 吳申梅遭目擊街頭淋雨秘辛曝光

吳申梅正在籌備新專輯。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅推出新歌《心落雨》，這首歌由江蕙《黑咖啡》的音樂人周韋杰為她量身打造，唱出她從14歲追逐星夢，一路到現在的心路歷程。

回首1997年，當時還是國中生的吳申梅，憑著驚人歌唱實力，拿下三立《21世紀新人歌唱排行榜》校園組20關冠軍，眼看發片機會就在眼前，卻被父母一句「先把書讀完」擋住夢想。當時一心追求歌唱的她，有天放學一個人從北車淋著雨走到松山，心情大受打擊。

請繼續往下閱讀...

吳申梅當年拿下三立《21世紀新人歌唱排行榜》校園組20關冠軍。（喜上梅梢娛樂提供）

前陣子吳申梅想起這段年少往事，趁著老公不在身邊，走在街頭淋雨，重溫14歲那夜淋雨的心情，更理解父母當年的苦心，「也明白自己無論人生下著什麼樣的雨，都不可能放棄音樂。」

《心落雨》延續吳申梅最擅長的深情路線，歌詞裡一句「眼前罩茫霧 心落雨」，描繪的不只是失戀，更像是人生某個階段的告別。

吳申梅推出新歌《心落雨》。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅坦言，特別喜歡席慕蓉《無怨的青春》裡的一句話，「在年輕的時候，如果你愛上了一個人，請你，請你一定要溫柔地對待他。」她近來投入下一張專輯製作，從企劃、概念到創作幾乎全程參與，常常與團隊熬夜開會、反覆討論到燒肝，只希望能把每一首歌做到最好。

目前專輯錄音進度已完成大半，吳申梅也透露，接下來的作品將會比以往更貼近自己的內心，「《心落雨》裡有愛情，但其實更像是在唱人生。」她感性表示，「每個人都曾經在某個深夜淋著雨走回家，眼淚和雨水混在一起，但心裡還是會有一個聲音告訴自己：『沒關係，把這首歌唱好，你就贏了。』」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法