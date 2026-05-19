狂甩吳慷仁巴掌還要扮老20歲 金馬影帝直呼「首富不好當」

金馬影帝謝君豪在《寒戰1994》狂甩吳慷仁巴掌。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕華語警匪鉅作《寒戰1994》找來金馬影帝謝君豪在片中飾演香港回歸前權傾一時的首富家族掌門人，除了在片中狠甩吳慷仁巴掌，還需跨越約20多歲年齡差，詮釋年邁版本角色。劇組特別邀請台灣知名特效化妝團隊百嘉堂操刀，為其打造高難度老妝效果。

謝君豪在《寒戰1994》飾演香港首富，老妝由台灣團隊打造。（華映提供）

負責本片特效化妝的劉顯嘉與蕭百宸，長年活躍於華語電影圈，作品橫跨《紅衣小女孩外傳：人面魚》、《目擊者》、《月老》與《關於我和鬼變成家人的那件事》等，也曾參與港片《激戰》、《陀地驅魔人》等製作。此次為《寒戰1994》量身打造謝君豪的「首富老年妝」，從臉部紋理到頸部老化細節皆層層堆疊，強化角色說服力。

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在電影中的首富老妝製作精細，謝君豪必需天天提早3到4小時到現場扮老，讓特效團隊把特效的臉皮一片片沾上皮膚，更訂了特製假髮，讓前額髮量變稀疏，他笑說：「特化團隊很仔細，連脖子都做成老妝，但完妝要花好多時間，他們很體貼，要我到現場就直接繼續睡覺休息，醒來就化好了。」

謝君豪在《寒戰1994》飾演香港首富。（華映提供）

謝君豪讚美特化團隊技術高超，雖然頂著特化妝，但吃飯喝水完全不會掉，越用越覺得妝容和自己肌膚融合，連導演都認同他的老妝一天比一天自然，演技展現完全不受影響，只是卸妝也要花費和上妝同樣時間，讓他直呼：「首富不好當。」

《寒戰1994》全台上映中，累積票房已達台幣2610萬，成為近期市場討論度最高的華語大片之一。

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