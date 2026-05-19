《寒戰1994》全台飆破2600萬！《冰與火之歌》男星參演竟與李安經典作有關

英國演員艾登吉倫參與演出《寒戰1994》。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕華語警匪鉅作《寒戰1994》上映後氣勢延燒，全台累積票房已達台幣2610萬，首週更穩坐新片冠軍，成為近期市場討論度最高的華語大片之一。片中找來曾在影集《冰與火之歌：權力遊戲》飾演「小指頭」的艾登吉倫飾演英國在香港主權交接前的重要官員，他直說會接演全因被劇本與製作團隊吸引。

艾登吉倫透露，很喜歡香港名導吳宇森及王家衛的作品，也很愛李安執導的《臥虎藏龍》，「能和香港優秀的電影人合作，我當然直接上了飛機就來了，根本不需要談其他的條件了。」

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艾登吉倫在《寒戰1994》飾演英國官員。（華映提供）

除此之外，艾登也坦言《臥虎藏龍》的監製江志強也是《寒戰》系列的監製，是他願意接演的重要原因之一，「因為我知道我會和香港影壇最頂尖的人才合作。」在演出之前他特別做功課看了前兩集的《寒戰》，他說：「演出《寒戰1994》就像跳上一輛高速列車，挑戰維持此系列的高度水準，並試著再創高峰。」而他表示和男主角吳彥祖很有緣，「吳彥祖在愛爾蘭拍影集《荒原》時，她女兒唸的當地學校，就在我家附近，我們有空就會聊聊都柏林的事情，很快就破冰變熟了。」《寒戰1994》全台上映中。

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