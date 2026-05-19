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娛樂 音樂

大巨蛋搶票準備！五月天「畢業」歌迷狂喊不要走 回台北再創造驚喜

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天7月3日起將重返台北大巨蛋開唱，門票也即將在5月23日開賣，粉絲已開始用各種方法祈求好運，阿信也在社群回顧去年在大巨蛋的一些驚喜畫面，期待今年有更多驚喜。

五月天演唱會復刻許多回憶，今夏將重返大巨蛋開唱。（相信音樂提供）五月天演唱會復刻許多回憶，今夏將重返大巨蛋開唱。（相信音樂提供）

昨（18日）晚五月天在鳥巢完成最終場演出，安可時獻唱《說好不哭》、《憨人》、《嘿我要走了》等感人歌曲，當唱到歌詞「我已見過最美好的一幕，已在此刻……」全場歌迷大喊「不要走」，演唱會上離情依依，歷年來五月天在鳥巢的演出場次已累積55場，這次完成演出，粉絲也祝福五月天「鳥巢55場畢業快樂」。

五月天演唱會上除了有全新打造的侏羅紀世界，巨型恐龍道具成為粉絲搶拍焦點，另外演出內容也復刻許多難忘回憶，像是穿上師大附中高中制服，重現《而我知道》、《你說那 C 和弦就是...》等青春之歌，或是穿上「OKL’a」T恤，重現當年《OKL’a相遇五月天》，由團員首度主持的節目，走到哪唱到哪，回味當年在平溪月台彈唱的畫面等，冠佑感性說：「走過各式各樣的旅程，看過各式各樣的風景，穿過了各式各樣的華服，而如今，我們在你們面前，我想告訴你，這25年我們最大的改變，是我們知道了五月天。」

五月天演唱會上有許多驚喜內容，左為冠佑，右為石頭。（相信音樂提供）五月天演唱會上有許多驚喜內容，左為冠佑，右為石頭。（相信音樂提供）

冠佑大女兒「小玫瑰」劉芯妤這次也擔任其中一場演唱會的開場嘉賓，演唱創作曲《瞬間》、《朋友而已》，她對歌迷說：「又見面了！去年8月我在這，很開心見到大家，下面一首歌我想把大家帶回2年前剛開始做音樂的我，發現自己愛上音樂，雖然那首歌大家不是很熟悉，如果會唱請大家跟我一起唱。」接著獻唱《so far away》。

冠佑女兒小玫瑰再次擔任五月天開場嘉賓。（相信音樂提供）冠佑女兒小玫瑰再次擔任五月天開場嘉賓。（相信音樂提供）

接下來五月天的巡演將回到台北，玉山銀行冠名贊助五月天5525+2「回到那一天」25週年巡迴演唱會台北站重回大巨蛋版，場次包括7月3 日、4日、5日、8 日、10日、11日、12日，票價從1525元到5525元，門票將於5月23日上午9點半開賣親子套票，10點為玉山卡友購票，11點則在拓元售票系統全面開賣。

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