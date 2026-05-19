賈永婕脫口「不愛台灣就離開」掀議！陳沂點炎上關鍵

〔娛樂頻道／綜合報導〕賈永婕近日接受邰智源訪問時，談到台灣認同議題，脫口表示：「如果不愛台灣，那就不要待在這裡！」相關片段曝光後引發熱議，不少網友批評言論太過偏激，也有人認為遭到過度解讀。對此，網紅陳沂也發文表態，同時點出自己對此番言論的看法。

賈永婕日前在節目中與邰智源聊到台灣現況，邰智源感嘆，「全世界都在幫助台灣，只有台灣人自己拆自己的台」，賈永婕則接話表示認同，更直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊！」未料相關言論在網路上掀起兩極討論，遭部分網友質疑是在撕裂族群，也有人批評她把「愛台灣」與政治立場混為一談。

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賈永婕日前在節目的言論掀起熱議。（本報資料照）

事後賈永婕也坦言，沒想到一段訪談內容會引起這麼大爭議，強調自己的本意只是希望大家能團結、珍惜生活的土地。不過風波仍持續延燒。

對此，陳沂日前在社群發文替賈永婕緩頰，認為她這次「確實是被做文章」，直言對方本意其實很單純，只是希望住在這塊土地上的人能團結一心，「因為她自己就是如此熱愛著」。陳沂認為，外界把賈永婕的發言解讀成「愛國等於愛黨」有些過度延伸，但也直言賈永婕「發言不經過腦」，才讓外界有操作空間。

不過陳沂也提出不同觀點，她認為賈永婕這番話真正容易被批評的點，在於「情勒大眾」，直言：「憑什麼規定大家都要愛台灣，不愛台灣的就希望他們滾？」她表示，既然共同生活在同一塊土地上，就應該尊重彼此不同的政治立場與想法，「你可以不愛台灣，也能好好生活在這邊，因為我們是一個民主自由的國家。」

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