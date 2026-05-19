太狂！J.K.羅琳身價飆破413億 昔靠救濟金勉強度日

英國作家J.K.羅琳以《哈利波特》系列成為全世界最暢銷作家。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕魔法世界的吸金威力簡直沒有極限！英國最新富豪排行榜出爐，《哈利波特》（HarryPotter）的原創者J.K.羅琳再度以驚人身價震撼全球。根據統計，她的個人總資產已高達9.75億英鎊（約新台幣413.79億元），不僅穩坐她所居住的蘇格蘭地區第8大富豪，其財產更是當初主演電影男主角「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（DanielRadcliffe）的9倍之多！從當年靠救濟金度日的單親媽媽到如今的超級富婆，羅琳的現實人生比魔法還要傳奇。

回顧羅琳在提筆創作《哈利波特》前的日子，她曾是一位生活陷入絕境、必須依靠失業救濟金勉強撫養小孩的單親母親，甚至一度罹患嚴重憂鬱症，差點想不開。怎料一齣魔法故事轟動全球，隨著小說絕跡式的熱賣以及改編電影的瘋狂吸金，讓她財產在今年不減反增。相比之下，電影中收入最高的演員丹尼爾雷德克里夫身價雖有1.03億英鎊（約新台幣43.7億元），卻連羅琳的九分之一都不到。

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更讓麻瓜們不敢置信的是，羅琳的搶錢腳步至今仍未停歇。除了《哈利波特》小說、電影持續帶來微型且龐大的全球版稅進帳外，串流巨頭HBO即將推出的《哈利波特》全新影集版，也預告羅琳很快又將迎來另一波大筆進帳，坐實了她全球最賺錢作家的不敗地位。

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