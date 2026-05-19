家家有本難念的經！網心疼一片：孫鵬有2本

〔娛樂頻道／台北報導〕孫鵬、狄鶯的26歲獨子孫安佐，日前因高調測試自製火焰槍並散布影片，住處又被查扣改裝噴火裝置、改裝散彈槍及模擬槍。17日遭法官認定涉犯槍砲、放火未遂等5項重罪，且有串供、滅證之虞，火速裁定「羈押禁見」2個月；沒想到昨再傳狄鶯心情不佳失聯，後來孫鵬出面受訪，網友看到他憔悴臉蛋相當心疼，紛紛湧入留言替他打氣，也表示：「家家有本難念的經，孫鵬有兩本。」

孫鵬昨受訪談到兒子這回再度捲入社會事件，他表示將會坦然面對並全力配合司法調查。不過被問及是否知情孫安佐拍攝火焰槍相關影片一事，他語帶無奈透露，其實先前案件已經調查過一次，也早已提醒兒子與經紀人不要再拍攝過於聳動的內容，「很早之前就交代過了，看到影片也是非常驚訝，沒想到他還是去拍了這個片子。」言談之間流露出對兒子行為的無奈與失望。

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孫鵬昨在自家門口出面受訪，看得出面容頗為憔悴。（讀者提供）

回顧2018年，孫安佐在美國因涉恐怖威脅罪遭拘留超過200天，當時狄鶯與孫鵬為救子奔走海外，引發外界高度關注。如今事件重演，兒子再度因槍械相關爭議遭羈押禁見，也讓過往風波再被翻出。

對於外界質疑父子之間是否存在溝通問題，孫鵬則回應，「每個家庭溝通多少都有喜怒哀樂，我不覺得是障礙。」他強調兒子已經26歲，應該學會為自己負責，「彼此尊重生活空間，該講的我還是會叮嚀，但不希望發生這種事，既然發生了，就好好面對，配合司法調查。」

最後他也向媒體致意，並提及狄鶯目前狀況，「她現在在朋友家休息，心情比較平靜，謝謝大家關心。」隨後便轉身返家。不少網友看完孫鵬受訪畫面後，認為他真的看得出來很累，不少人認為，孫鵬一邊要面對妻子狄鶯情緒崩潰，一邊還得處理兒子孫安佐官司風波，身心壓力可想而知。

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