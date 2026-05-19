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孫安佐被搜2把槍撇「不是我的」 律師驚：有那麼多槍可撿？

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，法院裁定羈押禁見2個月。（翻攝自孫安佐IG、記者王文麟攝）孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，法院裁定羈押禁見2個月。（翻攝自孫安佐IG、記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐持自製火焰槍，噴出10多公尺巨大火焰，並將噴火影片上傳至IG，檢警獲報前往孫家搜索，赫然搜出他在家藏有殺傷力的改裝散彈槍，士林地院法官認為孫安佐涉犯恐嚇公眾、公共危險及非法持有非制式獵槍及模擬槍共4罪嫌疑重大且有串滅證之虞，裁定羈押禁見2個月。

專案小組16日搜索孫安佐與陳昱中住處，查扣片中的噴火裝置，並在孫家發現一把改裝霰彈槍與一把模擬槍，據了解，檢警追問槍枝來源，孫安佐態度從容，僅說是友人所有，強調這2把槍枝不是他的。

律師賴瑩真今（19）日中午在臉書發文表示，案件辦久了常聽到一些特殊「回答定律」，「至於是否真的有那麼多槍可以撿，還是真的朋友寄放的，就讓大家自己猜透了。」

賴瑩真指出，案件辦久了就會知道，有些事情似乎是定律，例如，被查到持有槍械，有很大的機率是朋友借放的；朋友叫什麼名字？不知道，只知道綽號；找得到人嗎？嗯，很久沒聯絡了。

賴瑩真分析，如果是獵槍，也有很大的機率是在山裡撿到的，「不過近年來在公園、馬路邊撿到槍的機率好像有逐漸上升趨勢。」

相關新聞：孫安佐家中藏2把槍 被抓淡定回「不是我的」

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