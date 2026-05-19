台灣YTR挑戰馬國700公尺鐵索攀岩！搭檔「嚇到靜音」崩潰哭了4次

融融（右）、雁靈《自由的旅行者》第四季將帶觀眾前往馬來西亞。（八大電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕八大實境外景節目《自由的旅行者》6/20即將推出全新第四季，主持人融融目前人正與節目團隊在馬來西亞拍攝外景，與他同行的搭檔是來自馬國、在台灣居住長達16年的美食YouTuber「馬鈴薯小姐」雁靈，兩人將從馬來西亞東部展開冒險之旅。融融第一時間分享此行挑戰鐵索攀岩「龍角山」，在高度700公尺的鐵索攀岩，過程驚險萬分，雁靈一路呈現完全消音狀態，緊張到無法發聲。

馬來西亞刁曼島「龍角山」，是戶外極限運動愛好者推崇的指標性地點，也被《自由的旅行者》列為馬國的拍攝重點；融融和節目團隊在攀岩過程中，因山上天氣多變，好不容易登頂卻遇上「大白牆」雲霧環繞，致使拍攝中斷，始料未及的狀況一度造成團隊滯留山頂，直到天氣好轉，才解除危機。

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融融（左）分享團隊挑戰「龍角山」因天氣狀況一度造成團隊滯留。（八大電視提供）

融融也提及目前外景正在如火如荼拍攝，因為馬國當地酷暑加上連日的午後雷陣雨，讓這趟拍攝更顯艱辛，「衣服幾乎每天都沒有乾過，蠻痛苦的，但沒關係，我的粉絲都喜歡看我吃苦，我吃得越苦，觀眾越喜歡！」而搭檔的雁靈，是從挑戰全台最辣「大王麻辣乾麵」的影片中爆紅，該片目前觀看次數逼近200萬，也是雁靈成為YouTuber的契機；在尚未合作前就關注融融，她說：「融融是一位很有內涵的旅遊YouTuber，我的粉絲就曾經推薦我去看他的頻道內容。」雁靈並透露這次合作後對融融更是敬佩，「我還在努力學習如何成為一個不扯融融後腿的搭檔，因為他的臨場反應、中英文口條很好，甚至是在我不小心口誤時，還會幫我圓回來，很感謝他的包容。」

雁靈這次拍攝節目自曝是「愛哭包」，雁靈表示：「拍攝行程才進行到一半，我已經哭4次了！」她難為情透露自己任何類型都能哭，「我的淚腺發達很像水龍頭，栓不緊，隨時都可以打開，但我相信觀眾在看節目時，一定能懂我在哭什麼！」融融則表示，能夠繼續主持《自由的旅行者》第四季感到非常開心，「因為當初沒有設想那麼多，就只是很認真在主持，希望透過《自由的旅行者》，用不一樣的角度，帶大家認識每個國家不同的文化。」

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