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娛樂 電視

台海危機搬上螢幕！AI模擬戰爭揭密「台灣之盾」運作內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕深度專題《當和平被摧毀：台海防衛戰略》 將於5月20日晚間8點在華視新媒體節目《我想問的是...》YouTube頻道首播，身兼節目主持人的華視新媒體經理陳信聰直言，這是他退休前的最大任務，更掛保證地說：「本專題一定是近年來最好看、最專業也最有意義的戰爭模擬兵推影片。」他表示，本次專題集結跨領域專家顧問群，透過戰略推演、專家分析與影像敘事，希望打造兼具深度、知識性與公共討論價值的內容。

《當和平被摧毀：台海防衛戰略》共規劃4集內容，每集約50分鐘，並拆分為3個單元。節目不僅聚焦軍事戰略與武器系統，更透過AI模擬與兵棋推演，帶領觀眾理解當突發危機發生時，社會如何維持基本運作。主持人陳信聰更親赴多處台灣關鍵設施與重要場域，從總統府指揮體系、樂山雷達站到水電通訊系統等不同面向切入，模擬危機情境下台灣如何運作，帶領觀眾理解安全議題如何與日常生活緊密相連。

國防院戰略所委任副研究員揭仲（右），於節目中參與現場模擬兵推。（華視提供）國防院戰略所委任副研究員揭仲（右），於節目中參與現場模擬兵推。（華視提供）

內容也延伸至民眾更關心的日常議題，包括水、電、通訊、交通與醫療系統如何應變，當社會面臨突發狀況時，政府、軍方與民間在突發狀況下如何因應挑戰與維持基本運作。讓安全議題不再只是抽象討論，而與每個人的生活息息相關。

同時，節目透過跨領域專家解析與模擬推演，探討近年區域安全情勢與防衛思維的演變，包括飛彈預警、防空整合、資訊共享與危機應變等面向，也將討論近年受到關注的「台灣之盾（Taiwan Dome）」概念，從防衛體系、社會韌性與危機應變等角度，解析相關討論與可能運作方式，帶領觀眾理解高科技作戰與快速決策環境下，安全議題如何與日常生活相互連動。

主持人陳信聰深入軍事外景現場。（華視提供）主持人陳信聰深入軍事外景現場。（華視提供）

節目更特別搭建實景「兵推台」，首集邀請國防院戰略所長蘇紫雲、國防院戰略所委任副研究員揭仲、前美國國防部官員胡振東，以及前飛彈指揮部計畫處長周宇平共同參與模擬兵推，從不同角度分析台灣可能面對的戰略情境與挑戰。

此外，節目亦訪問現任國家安全會議副秘書長林飛帆、民進黨立法委員沈伯洋、國民黨立法委員王鴻薇與陳玉珍、臺灣智庫諮詢委員賴怡忠、國際法學者宋承恩、臺灣國防研究院倡議共同創辦人溫約瑟、淡江大學戰略所副教授林穎佑、中華戰略學會資深研究員張競、史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授、行政院政務委員季連成、《國際橋牌社》汪怡昕，提供關於面對潛在威脅下的不同多元聲音。

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