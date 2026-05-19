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娛樂 最新消息

《催眠麥克風》熱捲破千萬票房告捷！第四週推出「殺手級特典」

《催眠麥克風》全台票房強勢突破千萬大關。（甲上提供）《催眠麥克風》全台票房強勢突破千萬大關。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕日本影史首部由「觀眾即時投票」決定結局的互動式動畫電影《催眠麥克風》，自威秀影城獨家上映以來，熱潮一波接一波，全台麥民展現驚人號召力呼朋引伴，更憑藉著互動式電影的嶄新體驗，成功吸引大批新粉入坑加入「多刷應援」行列。片商今公布，全台票房已於上週末強勢突破1000萬元大關！且「單廳平均票房」數字皆穩居全台票房榜亞軍，表現極其亮眼！

該片目前於全台12家威秀影城獨家熱映中，由於受到互動式裝置的系統限制，全台影城廳數與場次採取與日本相同的精緻規模放映，但在全台麥民的力挺下，「單廳平均票房」數週蟬聯全台票房榜亞軍！而影城專屬抽卡機台更成為朝聖熱點，在鐵粉集氣瘋抽本命的加持下，機台銷售額也火速衝破200萬元台幣，展現極其驚人的「我推」經濟效益！

《催眠麥克風》在日本以百館以下上映規模締造28億日圓票房成績，震撼日本影業。（甲上提供）《催眠麥克風》在日本以百館以下上映規模締造28億日圓票房成績，震撼日本影業。（甲上提供）

隨著票房告捷，片商搶先公開第四週（5/22-5/28）由日本官方授權、台灣限定特典「場景寫真」明信片盲袋（共8款，隨機出貨，保證領取）。本次特典完美還原電影謝幕後的「Happy Ending」彩蛋，在印刷工藝上再度奢華升級，採用高質感的 0.35mm 鑽卡，特別結合「UV 增豔 4 色印」與「互斥油印刷」工藝，讓角色與片名呈現出層次亮光感，背景則帶有細緻獨特的磨砂顆粒質感，摸得到的頂級質地絕對是麥民不可錯過的珍藏特典。

同時，片商也呼籲粉絲，現正發放中的第三週夢幻特典「Kazui 繪製插畫透卡」明信片盲袋，已進入最後倒數階段（發放至 5/21 止，共 6 款，隨機出貨，保證領取）。此款透卡採用 0.30mm PET高級材質，結合UV正4色印刷與人物上白墨，在光線折射下展現出鮮明的透明立體層次感，已成為社群上拍照打卡的高級逸品。尚未入手的麥民務必把握最後機會，進影廳為支持的分隊投下關鍵一票！

《催眠麥克風》公布第4週特典「場景寫真」明信片盲袋。（甲上提供）《催眠麥克風》公布第4週特典「場景寫真」明信片盲袋。（甲上提供）

《催眠麥克風》現正於全台 12 家威秀影城獨家熱映中，第四週「場景寫真」盲袋明信片特典將於 5/22（五）起開放憑電影票根兌換（每人限兌換 4 張），邀請所有粉絲繼續多刷應援，解鎖多達 48 種劇情及 7 大結局！更多限定特典好禮樣式與電影資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

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