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娛樂 電視

20年前警告狄鶯「孩子是天生討債鬼」 網朝聖驚呆：一語成讖

〔娛樂頻道／台北報導〕狄鶯與孫鵬兒子孫安佐近日因涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，遭法院裁定收押禁見2個月，引發外界高度關注。如今有網友翻出20多年前節目《開運鑑定團》片段，發現命理師李玉珮當年曾神預言狄鶯「子女是天生討債鬼」，相關言論如今再度掀起熱議。

命理師李玉珮當年曾神預言狄鶯「子女是天生討債鬼」。（翻攝自YT）命理師李玉珮當年曾神預言狄鶯「子女是天生討債鬼」。（翻攝自YT）

狄鶯早年上《開運鑑定團》，當時李玉珮透過紫微斗數分析她的子女宮，直言「子女天生就是討債鬼」，指出孩子主觀意識強烈，做事容易先斬後奏，讓父母在精神與金錢上都得付出極大代價，「三不五時就捅婁子，要父母幫忙收拾爛攤子，尤其金錢觀念較薄弱。」而狄鶯當時笑回，孫安佐雖然已經很會花錢，但她並不介意，「只要跟我很親就好了。」

不僅如此，李玉珮2024年在《命運好好玩》中再度分析狄鶯命盤時，也坦言當年其實還有一句沒說出口。她透露，狄鶯子女宮中藏有「天刑」星，象徵官司、官非甚至觸犯刑法，但當時礙於場合並未點破，如今看到孫安佐近年接連捲入爭議，讓不少網友驚呼「根本一語成讖」。

命理師李玉珮當年曾預言孫安佐會捅婁子。（翻攝自YT）命理師李玉珮當年曾預言孫安佐會捅婁子。（翻攝自YT）

李玉珮當時還提到，狄鶯對孩子屬於傾盡資源栽培的類型，命盤中的「祿存」代表福分多給了孩子，但若忽略孩子性格上的轉變與引導，就容易觸發「天刑」帶來的問題。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

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