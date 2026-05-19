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錄到一半太嗨！男團 「3成員」錄音室亂跳場面曝光

Ozone小分隊周祖安、黃文廷、林煥鈞。（索尼提供）Ozone小分隊周祖安、黃文廷、林煥鈞。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 Ozone周祖安、黃文廷、林煥鈞為電視劇《大愛街2巷》演唱片尾曲《快樂的一天》，難得卸下工作壓力，想像著自己最快樂、最放鬆的時刻完成這次的錄音，三人開心說：「錄製過程中，整個錄音室的氣氛都像在郊遊，因為歌曲本身充滿陽光感與輕盈節奏，常常錄到一半大家就開始亂跳、一起合唱，笑聲幾乎沒有停過！」

電視劇《大愛街2巷》時隔22年，承接大愛電視台經典劇集《大愛一條街》的溫暖精神，透過一則則笑中帶淚的故事，重新找回現代社會逐漸稀少的人情溫度。《快樂的一天》則以輕快節奏描繪一種「原來快樂其實離我們很近」的日常感受。

Ozone小分隊周祖安、黃文廷、林煥鈞。（索尼提供）Ozone小分隊周祖安、黃文廷、林煥鈞。（索尼提供）

錄製時，他們試著用自己「最開心的一天」作為想像，用一種舒服、帶著笑容的方式去詮釋歌曲，希望讓整首歌聽起來像午後陽光一樣自然溫暖。文廷表示這次錄音時都會握著拳頭，有點像在為今天的自己吶喊、打氣，「感到雀躍的同時搭配動作把歌唱出來，老師也覺得這樣的感覺更符合這首歌的心情與力度，把朝氣的感覺都吶喊出來！感覺這首歌很適合樂天個性的我！」他補充說：「跟我平常自己去河濱公園跑步，會大聲唱歌的感覺很相似，所以唱起來真的很開心∼」

祖安則是讓自己保持在非常雀躍的心情下去錄音，「聽到這首歌就有一個每天快樂起床做著自己熱愛的事的畫面，也對於整首歌非常有構想，是一首正能量且十分有朝氣的歌曲，我也試著用這樣的心境去完成配唱。」

煥鈞笑說：「看到歌詞的第一印象是覺得這首歌蠻可愛的，感覺很適合文廷！」而他在錄音時想像自己正度過最開心的一天，很慵懶、舒服、正向又充滿笑容。

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