坎城影展》《落日車神》名導黑芬回歸坎城親曝瀕亡經歷 新片首映7分鐘女主角當場哭了

〔記者許世穎／綜合報導〕《落日車神》名導尼可拉溫丁黑芬攜新片《她的私密地獄》（暫譯，Her Private Hell）重返第79屆坎城影展，延續他一貫「兩極評價」的觀眾分裂風格，映後全場響起掌聲，女主角蘇菲柴契爾當場落淚，導演黑芬則在場內來回踱步，情緒高昂地帶動觀眾，迎來長達7分鐘的起立鼓掌。

《落日車神》名導尼可拉溫丁黑芬。（路透）

該片由《完美伴侶》新生代「驚悚片女神」蘇菲柴契爾、《河谷鎮》男星查爾斯梅爾頓主演。午夜放映前，坎城突降大雨，導演黑芬與演員們冒雨步入放映現場，氣氛宛如電影本身般張力滿點。

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映後掌聲結束後，導演黑芬拿起麥克風分享本片的個人意義，他透露，數年前曾經歷一度命危，在醫療搶救才得以恢復。他表示這段經歷讓他對人生有了全新體悟，「那一刻之後，一切都改變了。」他坦言，自己彷彿獲得「第二次生命」，也因此重新思考創作與人生的意義。

蘇菲柴契爾。（法新社）

黑芬語氣激昂地補充：「能再拍這部電影、並回到坎城這個我的起點，對我來說意義重大。我在這裡點燃火炬，但不只是我一個人。」然而話鋒一轉，他隨即開玩笑提到查爾斯梅爾頓的身材，以及全體演員在片中「極具魅力的肉體呈現」。他最後將發言拉回電影與藝術本質，直言：「在政治人物把世界搞得一團亂、掠奪資源之後，唯一剩下的就是藝術。」

他進一步表示，在當今社會對立與衝突加劇之際，「唯一能讓我們重新連結的，就是一起走進電影院，看同一部電影。」他也強調自己並非反對串流或手機觀影，但認為「電影的本質是群體共同經驗」。最後他更激動宣告：「這是第一年、第一天。電影是未來，電影是活著的，它已經重生。」

查爾斯梅爾頓。（法新社）

本片呈現霓虹色調的迷幻風格，蘇菲柴契爾飾演一名深陷心理創傷的女明星，必須面對自己的父女情結，因為她最好的朋友竟與她的父親結婚。與此同時，一名被稱為「皮衣男」的神秘殺手，正對年輕女性展開連環殺戮，受害者在被襲擊前會喊出「Daddy！」，查爾斯梅爾頓則飾演一名軍人，在女兒失蹤後踏上復仇之路，誓言追殺皮衣男。

導演黑芬近年幾乎以坎城為主要首映舞台，從2011年《落日車神》拿下最佳導演獎，到2013年《罪無可赦》與2016年《霓虹惡魔》後續作品引發兩極評價、甚至出現噓聲與離席潮，他的作品始終是坎城最具爭議的焦點之一，本片也是他暌違十年再度推出長片。

第79屆坎城影展於當地時間5月23日閉幕。

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