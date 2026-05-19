老高與小茉屢傳「被消失」！8週年「不尋常1動作」老粉超憂心

老高和小茉以往拍片都會合體。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／台北報導〕有673萬訂閱的YouTuber「老高與小茉」近來風波不斷，遭瘋傳離婚、逃稅遭拘留等消息，雖然夫妻倆第一時間親自出面闢謠，但近期頻道更新模式大變，不僅多以不露臉形式錄製影片，還被部分網友質疑「AI味越來越重」，甚至掀起「被消失」陰謀論。如今適逢頻道成立8週年，老高昨卻突宣布取消每年固定舉辦的518直播活動，坦言「家裡有些事情需要處理」，反常舉動讓粉絲憂心不已。

老高18日在YouTube頻道發文表示，過去每到5月18日，都會透過直播或周邊活動與粉絲互動，感謝大家一路以來的支持與陪伴，但今年因家裡有事需要處理，因此決定不舉辦518相關活動，也不安排直播，並向等待已久的觀眾致歉。他感性提到，8年的時間既漫長又珍貴，頻道能走到今天，全靠粉絲的支持、體諒與陪伴，「這份陪伴本身，就是最重要的紀念」。

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老高8週年的慶祝很不尋常。（翻攝自YT）

不過，貼文曝光後，立刻引發大批網友熱議，不少資深粉絲直呼「真的很不尋常」，紛紛留言表示：「他每年都一定會開直播，這次太反常了」、「老高最近真的怪怪的」、「希望他們平平安安」、「沒出來聊外星人反而最奇怪」。甚至有人進一步聯想近期頻道風格轉變，懷疑是否已交由AI協助製作，「語氣跟以前不一樣」、「AI味很重」、「感覺在測試觀眾能不能察覺」。

只是也有粉絲認為外界不該過度揣測，提到老高去年曾因愛犬「力氣」罹患淋巴癌而一度停更，認為夫妻倆可能只是身心俱疲，需要時間休息，「經歷過寵物生病的人就知道，真的會沒有心力做任何事」。

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