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娛樂 最新消息

坎城影展》《峽灣》上演家庭噩夢！坎城首映10分鐘掌聲 酷寒戰士、坎城影后都哭了

〔記者許世穎／綜合報導〕由羅馬尼亞新浪潮名導克里斯汀穆基執導，「酷寒戰士」塞巴斯汀史坦、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇主演新片《峽灣》（暫譯，Fjord），18日晚間於第79屆坎城影展世界首映。全片情緒張力炸裂，映後獲得長達10分鐘起立鼓掌，兩位主演當場激動落淚。

名導克里斯汀（右一）穆基執導，「酷寒戰士」塞巴斯汀史坦（左一）、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇共同出席坎城影展。（路透社）名導克里斯汀（右一）穆基執導，「酷寒戰士」塞巴斯汀史坦（左一）、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇共同出席坎城影展。（路透社）

本片描述一個信仰嚴格的羅馬尼亞家庭移居挪威寧靜村莊，原本看似平靜的新生活，卻因文化與價值觀衝突逐步崩解。當孩子遭指控涉及虐待事件後被帶走，整個家庭瞬間陷入噩夢。首映現場氣氛緊繃，觀眾頻頻倒抽氣、甚至發出驚呼。片中描寫父母在政府單位介入下失去監護權，孩子從青少年、兒童到一名嬰兒全數被帶離家庭，殘酷程度震撼全場。

導演穆基映後以法語、英語致詞，語氣感性表示：「我想感謝在場每一位對我的信任。」他也強調，坎城始終是檢驗電影能否經得起時間考驗的最高標準。穆基向來是坎城常客，2007年以《4月3週又2天》勇奪金棕櫚獎，2012年以《靈慾告白》拿下最佳劇本獎，2016年再以《畢業風暴》獲最佳導演獎，2022年作品《仇恨謎林》同樣入選主競賽。

塞巴斯汀史坦（法新社）塞巴斯汀史坦（法新社）

蕾娜特萊茵斯薇（法新社）蕾娜特萊茵斯薇（法新社）

卡司同樣星光熠熠，塞巴斯汀史坦曾以飾演川普的《狂人法則》登上坎城紅毯，蕾娜特萊茵斯薇則憑《世界上最爛的人》奪下坎城影后，去年再以《情感的價值》重返並抱回評審團大獎。

第79屆坎城影展於當地時間5月23日閉幕。

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