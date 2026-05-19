大師兄要出單曲？林智勝攜手球星送愛到花蓮 親曝未來規劃揭身分

〔記者林欣穎／台北報導〕原棒協與電商平台攜手發起「回家得分｜The Future Starts Now」公益計畫，於昨（18）日舉辦盛大的捐贈儀式。林智勝親自出席，與理事王躍霖、榮譽創始會員劉義傳等球星前輩齊聚一堂，林智勝感性強調，希望大眾關注的不只是「原棒協F3」的娛樂話題性，而是希望能透過不同方式，將更多的關注與資源真正帶回偏鄉。

林智勝透露，原住民族本身就相當重視文化與情感傳承，若未來有機會與兩位副理事長，甚至是更多原棒協的球星朋友們合作，用音樂去傳遞偏鄉孩子的故事與原住民文化的力量，將會是一件極具意義的事。

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原棒協理事長林智勝（左）、花蓮光復國中陳冠迪。（原棒協提供）

由於去年花蓮地區遭受強風豪雨無情侵襲，導致偏鄉基層球隊的器材與紅土嚴重受損。這次的捐贈計畫不僅要為小球員換上客製化專業球衣與升級球具，用裝備汰換來為孩子們「穿上榮譽」、重拾自信，重視偏鄉孩子的「災後心理重建」，導入專業的心理課程，今年預計將陪伴、輔導約400位偏鄉棒球小將。

歷經職棒生涯無數高低潮的林智勝以自身經驗分享：「技術可以讓你成為好選手，但心態才能決定你能走多遠」。他深知心理素質是在失敗與質疑聲中慢慢累積的，因此原棒協特別透過「林智勝公益高爾夫球名人賽」所募得的善款，邀請專業運動心理團隊進駐，化身小球員們的「心靈捕手」。

而職棒巨星不僅能在球場上開轟，現在還可能跨足歌壇發行單曲，台灣原住民族棒球運動發展協會日前驚喜宣布成立「原棒協F3」，身為「F1」的理事長林智勝不僅球技了得，更擁有一副具備專業水準的好歌喉。

面對外界熱烈敲碗是否會錄製公益單曲來籌款，林智勝大方回應，未來完全不排斥用音樂來做公益，因為音樂和文化往往更能打動人心。

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