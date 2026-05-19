日本新銳怪物導演4部代表作強勢來襲！北村匠海、磯村勇斗、鍾雪瑩新片登北影

〔記者許世穎／台北報導〕2026台北電影節今（19）日正式公布最新重量級片單，以亞洲當代影像的多元視角與創作能量為核心，呈現跨國界的敘事張力與風格實驗。今年策劃兩大重點單元「焦點影人：內山拓也」與「影迷新宇宙」，從作者影像到類型探索，全面展現亞洲電影的創作活力。

內山拓也最新半自傳力作《無人知曉的沉默》，邀集北村匠海與影后宮澤理惠、影帝永瀨正敏同台飆戲。（台北電影節提供）

本屆「焦點影人：內山拓也」專題，精選這位被譽為日本影壇「新銳怪物」導演的4部代表作，梳理其從長片初試啼聲到風格成熟的創作軌跡；而「影迷新宇宙」則集結6部橫跨日本、香港、印尼與南韓的亞洲話題強片，構築出跨地域的影像交流場域。整體10部作品卡司星光熠熠，包括宮澤理惠、磯村勇斗、北村匠海、杉咲花、齊藤京子、永瀨正敏，以及香港偶像呂爵安與金馬影后鍾雪瑩等人。

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內山拓也出身時尚造型領域，擅長以人物氣質與視覺構圖建立敘事張力，轉向電影創作後，以長鏡頭調度與強烈影像風格受到矚目，28歲即橫掃新藤兼人賞等多項獎項，被視為日本影壇備受期待的新世代導演。他的創作長期聚焦當代青年的孤獨與失落，以銳利影像語言描繪情感斷裂與重組。

其首部長片《青春轉圈圈》（Vanitas）由細川岳主演，描寫四名大學男孩從熱血相遇到關係瓦解的青春群像；《記憶中的佐佐木》（Sasaki in My Mind）則集結藤原季節、河合優實、村上虹郎與井口理，透過一通電話喚醒被遺忘的友情記憶，重構青春殘影。兩部作品奠定其細膩又帶刺的敘事基調。

內山拓也的《記憶中的佐佐木》橫掃各大新人獎。（台北電影節提供）

近作《不受待見的我們》（The Young Strangers）由磯村勇斗、岸井雪乃與染谷將太主演，描繪青年在不確定時代中維繫日常的微小韌性；半自傳新作《無人知曉的沉默》（NUMB）則集結北村匠海、宮澤理惠與永瀨正敏，以手持攝影與十年打磨劇本，呈現失語少年在家庭與暴力陰影中的自我救贖。

「影迷新宇宙」單元則橫跨多國語境，呈現亞洲電影的多樣面貌。日本導演深田晃司新作《偶像禁愛令》（Love on Trial）由齊藤京子主演，以法庭攻防拆解偶像制度中的人設枷鎖；松居大悟《在世界盡頭相遇》（Meets the World）改編芥川賞作品，集結杉咲花、南琴奈、板垣李光人，並邀蒼井優與菅田將暉客串，描繪疫情後東京的共居日常。

香港名導邱禮濤的《我們不是什麼》由譚耀文、陳毅燊領銜主演。（台北電影節提供）

香港方面，邱禮濤執導《我們不是什麼》（We’re Nothing at All）由譚耀文與陳毅燊主演，從巴士爆炸案切入，揭示邊緣青年在社會縫隙中的生存樣貌；翁子光《金多寶》（The Snowball on a Sunny Day）則集結金燕玲、鍾雪瑩與呂爵安，並有古天樂與蔡卓妍客串，以中獎意外引爆家庭關係的情感漣漪。

韓國導演尹佳恩的《世界的主人》（The World of Love）以高三少女為主角，細膩描寫青春中的情慾、創傷與自我認同，在克制敘事中展現強烈情感穿透力。

跨國合製作品則由金馬名導何蔚庭帶來《母體迴路》（Mothernet），以近未來科幻設定出發，描寫少年在喪母後創造「虛擬家人」，探索科技與情感交織下的倫理與焦慮。

翁子光執導的溫情新作《金多寶》今年賀歲檔在香港上映。（台北電影節提供）

本屆台北電影節精選10部作品，串連亞洲不同文化語境與世代觀點，呈現當代電影的創作爆發力與情感深度。焦點影人內山拓也、邱禮濤、陳毅燊、鍾雪瑩與尹佳恩等人亦將親自來台參與映後活動，與影迷近距離交流。

2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日在臺北市中山堂、光點華山電影館與誠品電影院舉行；選片指南將於6月13日登場，票券於6月14日於OPENTIX兩廳院文化生活開賣，更多資訊請見官方網站。

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