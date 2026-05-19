自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

廣瀨鈴《祈憐之歌》百變造型超吸睛 AiNA THE END雪地開唱震撼全場

〔記者許世穎／綜合報導〕由《情書》日本純愛名導岩井俊二與音樂人小林武史繼《青春電幻物語》、《燕尾蝶》後再度聯手打造的唯美音樂電影《祈憐之歌》，找來近年備受矚目的創作歌手AiNA THE END首度挑大梁主演，並集結松村北斗、黑木華、廣瀨鈴等人氣與實力兼具的卡司，共同譜出一段跨越13年的相遇與離別。

AiNA THE END（左）首次挑大梁出演電影《祈憐之歌》，和廣瀨鈴合作表示深感佩服。（天馬行空提供）AiNA THE END（左）首次挑大梁出演電影《祈憐之歌》，和廣瀨鈴合作表示深感佩服。（天馬行空提供）

向來以清新形象示人的廣瀨鈴，這次在片中徹底突破形象，幾乎每場戲都換上一頂不同假髮，大膽駕馭多種特殊髮色與造型，每次登場都令人驚艷不已。她在片中飾演對祈憐（AiNA THE END 飾）懷抱強烈信心的逸子，主動擔任她的經紀人，不僅替她安排演出、打理服裝與造型，也親自拍攝她街頭演唱的身影。

廣瀨鈴（左）在《祈憐之歌》大膽挑戰各種百變造型，幾乎一場戲換一頂假髮，輕鬆駕馭各種特殊髮色。（天馬行空提供）廣瀨鈴（左）在《祈憐之歌》大膽挑戰各種百變造型，幾乎一場戲換一頂假髮，輕鬆駕馭各種特殊髮色。（天馬行空提供）

兩人朝夕相處、一起生活與奔波，既是最默契十足的工作夥伴，也是彼此生命中無可取代的重要存在。而談到電影以街頭演唱為主題，熱愛音樂的岩井俊二也透露：「我一直很佩服那些願意在街頭演奏、唱歌的人，我覺得擁有這種勇氣的人，一定能在生命裡開創出些什麼，這也是我一直很憧憬的事。」

首次擔綱電影女主角的AiNA THE END，也坦言和廣瀨鈴合作讓她獲益良多。「有時候我太投入角色，甚至會睡不好，像是迷失了自己。但廣瀨鈴完全不同，她總能自在切換角色與自己，我真的覺得她是天才，也是我的榜樣。」

而在片中宛如「伯樂」般存在的廣瀨鈴，則回憶起拍攝首日便深受對方歌聲震撼，「第一天就拍了一場AiNA獨自在雪地裡唱歌的戲，當時只有我一個人在旁邊聽著，她的歌聲直到現在都讓我忘不了。與其說是刺痛人心，更像是從靈魂深處發出的吶喊，真的會直接打進心裡，我相信觀眾看完電影後也一定能感受到那份震撼。」

AiNA THE END（左）和廣瀨鈴在《祈憐之歌》既是彼此最重要的合作夥伴，也是彼此不可或缺的摯友。（天馬行空提供）AiNA THE END（左）和廣瀨鈴在《祈憐之歌》既是彼此最重要的合作夥伴，也是彼此不可或缺的摯友。（天馬行空提供）

《祈憐之歌》故事描述無法開口說話、唯有唱歌時才能自由發聲的神祕街頭歌手祈憐，長年孤身一人在街頭流浪演唱。某天，她邂逅了被歌聲深深吸引的神祕女子逸子，對方主動提出擔任她的經紀人，兩人也因此展開共同生活。

然而，就在祈憐的音樂事業逐漸嶄露頭角之際，逸子卻突然失蹤。祈憐在接受警方調查的同時，也重新遇見失聯已久的準姐夫夏彥（松村北斗 飾）。隨著三人的過往逐漸浮現，那些深埋已久的傷痕也再次被揭開，而祈憐動人的歌聲，將成為他們彼此救贖的唯一出口。

《祈憐之歌》將於6月5日在台上映，電影預售套票目前已於博客來售票網、天馬行空官方表單及光點台北熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3中文紀念海報」一張。更多電影資訊可至天馬行空官方粉絲團查詢。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中