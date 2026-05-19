廣瀨鈴《祈憐之歌》百變造型超吸睛 AiNA THE END雪地開唱震撼全場

〔記者許世穎／綜合報導〕由《情書》日本純愛名導岩井俊二與音樂人小林武史繼《青春電幻物語》、《燕尾蝶》後再度聯手打造的唯美音樂電影《祈憐之歌》，找來近年備受矚目的創作歌手AiNA THE END首度挑大梁主演，並集結松村北斗、黑木華、廣瀨鈴等人氣與實力兼具的卡司，共同譜出一段跨越13年的相遇與離別。

AiNA THE END（左）首次挑大梁出演電影《祈憐之歌》，和廣瀨鈴合作表示深感佩服。（天馬行空提供）

向來以清新形象示人的廣瀨鈴，這次在片中徹底突破形象，幾乎每場戲都換上一頂不同假髮，大膽駕馭多種特殊髮色與造型，每次登場都令人驚艷不已。她在片中飾演對祈憐（AiNA THE END 飾）懷抱強烈信心的逸子，主動擔任她的經紀人，不僅替她安排演出、打理服裝與造型，也親自拍攝她街頭演唱的身影。

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廣瀨鈴（左）在《祈憐之歌》大膽挑戰各種百變造型，幾乎一場戲換一頂假髮，輕鬆駕馭各種特殊髮色。（天馬行空提供）

兩人朝夕相處、一起生活與奔波，既是最默契十足的工作夥伴，也是彼此生命中無可取代的重要存在。而談到電影以街頭演唱為主題，熱愛音樂的岩井俊二也透露：「我一直很佩服那些願意在街頭演奏、唱歌的人，我覺得擁有這種勇氣的人，一定能在生命裡開創出些什麼，這也是我一直很憧憬的事。」

首次擔綱電影女主角的AiNA THE END，也坦言和廣瀨鈴合作讓她獲益良多。「有時候我太投入角色，甚至會睡不好，像是迷失了自己。但廣瀨鈴完全不同，她總能自在切換角色與自己，我真的覺得她是天才，也是我的榜樣。」

而在片中宛如「伯樂」般存在的廣瀨鈴，則回憶起拍攝首日便深受對方歌聲震撼，「第一天就拍了一場AiNA獨自在雪地裡唱歌的戲，當時只有我一個人在旁邊聽著，她的歌聲直到現在都讓我忘不了。與其說是刺痛人心，更像是從靈魂深處發出的吶喊，真的會直接打進心裡，我相信觀眾看完電影後也一定能感受到那份震撼。」

AiNA THE END（左）和廣瀨鈴在《祈憐之歌》既是彼此最重要的合作夥伴，也是彼此不可或缺的摯友。（天馬行空提供）

《祈憐之歌》故事描述無法開口說話、唯有唱歌時才能自由發聲的神祕街頭歌手祈憐，長年孤身一人在街頭流浪演唱。某天，她邂逅了被歌聲深深吸引的神祕女子逸子，對方主動提出擔任她的經紀人，兩人也因此展開共同生活。

然而，就在祈憐的音樂事業逐漸嶄露頭角之際，逸子卻突然失蹤。祈憐在接受警方調查的同時，也重新遇見失聯已久的準姐夫夏彥（松村北斗 飾）。隨著三人的過往逐漸浮現，那些深埋已久的傷痕也再次被揭開，而祈憐動人的歌聲，將成為他們彼此救贖的唯一出口。

《祈憐之歌》將於6月5日在台上映，電影預售套票目前已於博客來售票網、天馬行空官方表單及光點台北熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3中文紀念海報」一張。更多電影資訊可至天馬行空官方粉絲團查詢。

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