北流邀來BLACKPINK演唱會推手！大咖歌后等了一年終於加入陣容

〔記者張釔泠／台北報導〕台北流行音樂中心（北流）自辦的「北流演唱會學院」正式邁入第二屆，今年不只全面升級課程內容，更集結五月天、BLACKPINK、TWICE等大型演唱會幕後推手開設「大師講堂」，從舞台設計、燈光、音樂編制到國際級的巡演落地執行，帶大家近距離揭密萬人演唱會的誕生過程。

第二屆「北流演唱會學院」由ABAO阿爆ft. Team那屋瓦擔任演出藝人。（北流提供）

「北流演唱會學院」首屆以「做出一場真正的演唱會」為核心，帶領學員從企劃到演出完整參與演唱會實戰流程，第二屆「北流演唱會學院」全面升級，核心課程由首屆三大組別擴增至五大專業領域，除原有的導演製作、音樂製作與現場音訊系統外，更新增「燈光設計」及「VJ 視訊」組別，導師陣容集結業界第一線專業人士。

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這次的成果展演卡司將由金曲歌手ABAO阿爆ft. Team那屋瓦擔任演出藝人。長期推廣原住民族文化與當代音樂融合的阿爆，近年也積極投入音樂教育與人才培育，此次受邀參與第二屆「北流演唱會學院」，她笑說：「其實早就在關注課程，本來上一屆就想參與，但時間真的搭不上，甚至還想過有沒有線上付費限時觀看。」

第二屆「北流演唱會學院」由ABAO阿爆ft. Team那屋瓦擔任演出藝人。（北流提供）

阿爆認為，對當代音樂人來說，「演唱會製作」早已是不可忽視的重要能力，若能更全面了解演唱會製作流程，無論是自行籌辦演出，或與專業團隊合作，都能更清楚彼此的工作需求，並在預算範圍內發揮最大效益，使整體演出更順利。

第二屆「北流演唱會學院」由ABAO阿爆ft. Team那屋瓦擔任演出藝人。（北流提供）

而且台灣相對少有以演唱會製作為核心的專業培訓課程，因此對於「北流演唱會學院」強調貼近實務流程的課程設計讓她特別有感，她表示「北流演唱會學院」最珍貴的地方，在於讓學員透過真實流程理解跨部門整合的重要性，「一場演唱會從來不是一個人完成，而是很多人一起努力的成果，期待帶著Team那屋瓦與學員合作碰撞出新的火花。」第二屆「北流演唱會學院」專業培訓課程自5月13日起開放報名至6月18日截止。

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