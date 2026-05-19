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娛樂 音樂

葛仲珊搶當肖皇后對尬台南肖查某 李竺芯回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕第21屆KKBOX風雲榜演唱會將於6月13日在小巨蛋登場，今日曝光三組夢幻聯動共演組合，包括金曲才子韋禮安將與串流小天后陳華組成「破億情歌組合」，金曲台語歌后李竺芯與嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊跨界共組「香上加香」女力聯盟，創作新人郭家瑋則將與馬來西亞創作歌手DIOR大穎帶來台灣首次同台演出。

葛仲珊受邀擔任演出嘉賓。（KKBOX提供）葛仲珊受邀擔任演出嘉賓。（KKBOX提供）

葛仲珊形容首次合作的歌后李竺芯：「聲音成熟、有故事性，但相處起來卻又帶點child-like的天真，是一位給人反差驚喜的歌手。」同樣覺得葛仲珊是位有「反差萌」的女人，李竺芯也表示：「她看起來酷酷的，但實際上是個溫暖的人，是一位在舞台上穿越自己人生的女人。」

台語歌后李竺芯期待與葛仲珊的演出。（KKBOX提供）台語歌后李竺芯期待與葛仲珊的演出。（KKBOX提供）

兩人格外期待此次合作撞擊出的音樂火花。葛仲珊笑說：「我們的反差特質，說不定會讓表演長出特別的平衡。」更預告：「屆時遇上『台南肖查某』，我可能也會變成『皇后區的肖皇后』。應該會超級瘋狂，敬請期待。」李竺芯則語帶玄機透露：「我們各自重新編曲了自己的作品，會以出其不意的方式出現在彼此的作品中。」更以「肖查某式」幽默形容這段共演：「香上加香，保證會變得更好吃。」

韋禮安攜手陳華合唱破億情歌。（KKBOX提供）韋禮安攜手陳華合唱破億情歌。（KKBOX提供）

韋禮安表示，希望能和歌迷在現場玩「在小巨蛋找彩蛋」的遊戲，「這次和陳華首次合作，會透過重新編曲，讓大家從熟悉的旋律中找出新的聽覺感受。」

提起對彼此的印象，兩人都不約而同覺得對方「個性幽默」。韋禮安稱讚陳華是一位很有才華、也很有自己想法的歌手，私下自然又幽默，相處起來很舒服。「她很真實，而這種特質會讓人不自覺被吸引。」

串流小天后陳華受邀登台。（KKBOX提供）串流小天后陳華受邀登台。（KKBOX提供）

陳華則以「令人尊敬的前輩」稱呼韋禮安，形容他是一位「幽默又具反差感的藝人，而且唱歌好聽、英文又超棒，是值得學習的前輩。」她更分享韋禮安「英雄救美」的貼心一面，「上次活動要錄口播，我才停頓了零點幾秒，禮安哥就直接幫我把話順接下去，整個拯救了我。他真的是天生適合站在舞台上的人。」

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