《機智醫生生活》女星跨刀演台劇！韓劇女神陷林哲熹虐戀三角

〔記者蕭方綺／台北報導〕林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明主演公視台語台浪漫史詩影集《再見1987》，加入2位重量級韓國女星助陣，分別是韓劇《7人的逃脫》、韓國SBS演技大賞戲后李侑菲、《機智醫生生活》資深女星文熙景跨海助陣，共同演繹一段橫跨四十餘年、以1940至1987年間台灣、日本與韓國為背景的動人故事。

方志友在《再見1987》戲服超多。 （公視台語台提供）

禾浩辰（左）、林哲熹在《再見1987》裡有突破性演出。（公視台語台提供）

在今日釋出的首波預告中，方志友飾演的叛逆少女「邱雪」深情凝望著林哲熹飾演的知識青年「李俊賢」，輕聲訴說著「平安回家」，隨後兩人的深情吻別令人動容。然而畫面一轉，李侑菲對林哲熹的溫柔回眸，似乎預示著這段三角關係將面臨更多波折；而禾浩辰在獄中悲慘受難的畫面，更為劇情埋下強烈的懸念。預告尾聲，資深影后蘇明明以一句感性的獨白「四十年矣」緩緩作結，伴隨著貫穿全片的台詞「答應我，你會來到我的夢裡」，深刻勾勒出橫跨台灣、日本及韓國近半世紀的壯闊歷史輪廓。

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蘇明明參與《再見1987》。（公視台語台提供）

方志友提到《再見1987》是她人生第一部時代戲，故事更橫跨40年，光是前期定裝就多達150套造型，讓她和造型師玩得超開心。她感性表示，自己相信每位參與這部作品的幕前幕後夥伴，都和她一樣感到幸福，「很多人常常說『時代的眼淚』，但我們其實沒有真正經歷過那個年代。」她也分享，透過這部戲重新感受到善良與希望的重要，「相信善良，相信這個世界會變得更好。」

《機智醫生生活》資深女星文熙景跨海助陣，演出《再見1987》。（公視台語台提供）

《再見1987》還原橫跨45年的時代氛圍。故事從1942年說起，性格叛逆的邱雪邂逅了帥氣雅痞的台大學霸李俊賢，兩人因反抗殖民政權的共同理念而相知相戀、步入婚姻。然而，大時代的動盪卻無情地將他們拆散，即便無力抵抗歷史的洪流，他們仍拚盡全力在亂世中安身立命。

《7人的逃脫》女神李侑菲演出《再見1987》。（公視台語台提供）

本劇細膩刻畫了時代洪流下一段段關於愛戀、理想與分離的故事，從1987年回望日治戰爭期、地下黨活動、警總查禁，乃至韓國「四一九」抗議李承晚政權的學運。在國界與年代的命運交織中，引領觀眾凝視個人如何在艱難的抉擇中，留下無可抹滅的時代傷痕。

本劇集結了當今影視圈的黃金陣容，由《台北歌手》、《成功路上》金獎製作人陳南宏領軍，攜手曾獲金鐘肯定的《此時此刻》、《女孩上場》編導吳宗叡，以及《鏡子森林》導演李權洋共同打造。幕前卡司更是星光熠熠，除了金馬獎最佳女配角方志友、金鐘獎入圍男星林哲熹、億萬票房男星禾浩辰之外，更邀請到金馬獎提名女星蘇明明與韓國SBS演技大賞視后李侑菲同台飆戲。《再見1987》將於8月30日在公視台語台播出。

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