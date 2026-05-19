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娛樂 最新消息

（新碟快報）阿湯哥經典《捍衛戰士》全台再映創佳績！40週年鐵盒封存飛行英姿

〔記者許世穎／專題報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的經典電影《捍衛戰士》邁入40週年，除了重返全台大銀幕，同時也推出「《捍衛戰士》UHD+BD 雙碟40週年鐵盒修復版」，全球限量的進口鐵盒，讓影迷封存阿湯哥最初的飛行英姿，以極致鐵盒完美定格那抹桀驁不馴的帥氣與青澀。

湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士》今年邁入40週年。（UIP提供）湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士》今年邁入40週年。（UIP提供）

《捍衛戰士》上週在台灣與全球同步和續作《捍衛戰士：獨行俠》一同推出40週年特別放映，兩部片（包括個別場次以及連映場）合計吸金近台幣500萬元，還攻佔新上檔電影票房二、三名。《捍衛戰士》不僅成為影史經典，也深深影響無數影迷與電影人，就連阿湯哥都感性表示：「我很驕傲能夠拍第一部《捍衛戰士》，而且有機會回來再拍一部續集。」

《捍衛戰士》和續作《捍衛戰士：獨行俠》一同推出40週年特別放映。（UIP提供）《捍衛戰士》和續作《捍衛戰士：獨行俠》一同推出40週年特別放映。（UIP提供）

首集《捍衛戰士》由已故導演東尼史考特執導，敘述一群頂尖的熱血美國海軍飛行員聚集在被稱為「捍衛小組」的戰鬥機武器學校，將他們的戰機和自己推到極限，成為真正的最強中最強的飛行員。阿湯哥飾演桀驁不馴的王牌飛行員「獨行俠」，一位為速度而生、為榮耀而戰的空中傳奇！當天賦與自負在高空對決，他不只要證明自己是最強飛官，更要在極限壓力下學會成長與承擔。

這部1986年的好萊塢超級大片主要演員陣容包括阿湯哥、凱莉麥吉莉絲、方基墨、安東尼愛德華、湯姆史基瑞、梅格萊恩。堪稱是定義一整個世代的傳奇之作，以震撼視覺與熱血節奏席捲全球，帶來一場從未退燒的極速空戰體驗，締造影史經典地位！

《捍衛戰士》在台推出UHD+BD雙碟40週年鐵盒修復版。（得利影視提供）《捍衛戰士》在台推出UHD+BD雙碟40週年鐵盒修復版。（得利影視提供）

此次《捍衛戰士》UHD+BD雙碟40週年鐵盒修復版包括帥氣精美的進口鐵盒包裝，特別收錄包括：《捍衛戰士》傳奇、《捍衛戰士》的30年、製片與海軍專家講評、專訪湯姆克魯斯、劇本分鏡獨家收錄、深度剖析捍衛戰士等精彩幕後花絮，影迷絕對不容錯過。

還有由《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《K-pop 獵魔女團》金獎團隊打造、NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞跨界擔任監製並獻聲的動畫電影《山羊巔峰》，也在台推出UHD+BD 雙碟限定版、藍光BD以及DVD各版本。該片於今年賀歲檔在台上映創下好口碑，在北美上映第二週時更一度從首週的亞軍逆襲拿下票房冠軍，票房比起首週僅下滑36%，維持相當低的跌幅。

《山羊巔峰》在台推出UHD+BD 雙碟限定版、藍光BD以及DVD。（得利影視提供）《山羊巔峰》在台推出UHD+BD 雙碟限定版、藍光BD以及DVD。（得利影視提供）

《山羊巔峰》帶領觀眾進入一個充滿動物的神奇世界，主角威爾是一隻年輕小山羊，但是山羊雖小夢想俱全，他意外獲得一次千載難逢的機會，能加入職吼聯盟「衝刺隊」，挑戰咆哮球大賽的最高榮譽。咆哮球是一項節奏超快、各種動物混合的高強度球類運動，由全世界最迅捷、最兇猛的動物主宰，威爾決心顛覆這項運動，用行動證明：「小個子也能打出大場面！」

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