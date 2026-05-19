五月天締造新紀錄！數字密碼先曝光 阿信爆出「秘婚助理」他徹夜洗版結局翻轉

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（18日）晚在北京鳥巢完成第12場「回到那一天」巡演，也締造前前後後在鳥巢唱滿55場的新紀錄，演出結束後，團員向粉絲相約未來再見，眼尖粉絲則發現一個數字密碼「5529」，引起熱烈討論。不過昨晚社群被「阿信秘婚助理」消息震撼，阿信本人則是徹夜和粉絲互動「洗版」，最後出現翻轉情形。

五月天和粉絲相約未來再見，右上角出現的「5529」數字暗藏玄機。（翻攝自臉書）

看到五月天鳥巢最終場大螢幕上出現「5529」數字，粉絲更加確認五月天明年應該會休息暫停巡演，因為目前的巡演是「5525+2」，也就是「5527」，但五月天和大家相約未來再見的時間點卻是「5529」，也就是後年了，因此粉絲更加相信之前的傳言，明年五月天應該不會再辦大型巡演，想看全新的巡演，可能要到2028年了。

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在五月天創造新紀錄時，昨晚網友卻被「阿信秘婚助理」消息嚇到，主要是社群出現一份宣稱周杰倫介紹阿信買的高額「保單」，受益人寫上阿信助理洪姓女子的名字，關係則寫上「妻子」，由於過去阿信曾被《自由時報》拍過與助理的諸多互動，兩人之間也傳過緋聞，因此消息一出，網友紛紛討論莫非真的秘婚？但也有不少網友質疑保單可能外流嗎？懷疑事件真假，對此阿信所屬相信音樂也否認表示：「不實消息，謝謝關心。」

阿信（中）傳出秘婚消息，已遭唱片公司否認。（翻攝自臉書）

阿信則是結束鳥巢演出後，徹夜在社群與粉絲分享討論看完演出的感動等心情，幾個小時下來不斷跳出阿信的發文或回覆等數十個通知，網友好奇他唱完12場這麼累，難道都不用休息？而在阿信「洗版」同時，原本在社群秀出阿信保單，指稱他秘婚助理洪姓女子的帳號也消失了，疑似是出現爭議，關閉帳號。

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